Htjela prekinuti s njim pa joj prijetio, silovao ju i podvodio

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv muškarca (57). Sumnjiče ga za silovanje i podvođenje.

Sumnjaju da je muškarac od rujna 2016. do studenog 2018. u Čakovcu i Zagrebu, nakon što je žena htjela prekinuti intimnu vezu s njim, zatražio da nastave vezu i zaprijetio da će poslati njezine eksplicitne fotografije i videosnimke njezinoj obitelji. Prijetio je da će ubiti nju i njenu obitelj i dići kuću u zrak, a više puta ju i fizički napadao i silovao ju. Sumnjaju da je od siječnja 2017. do studenog 2018. na internetu objavljivao oglase za pružanje seksualnih usluga i dogovarao s većim brojem muškaraca da im žena za od 500,00 do 1.000,00 kuna pruža seksualne usluge u njegovom stanu u Čakovcu i u Zagrebu

- To je oštećenica i činila u strahu zbog fizičkih napada okrivljenika i prijetnji, a primljeni novac je predavala okrivljeniku. Na opisani način okrivljenik je stekao protupravnu korist u iznosu većem od 100.000,00 kuna.

Okrivljenik se nalazi u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke u istrazi i opasnosti od ponavljanja kaznenih djela - objavio je DORH.