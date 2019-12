Huawei će na .debugu predstaviti Huawei Mobile Services

Huawei Mobile Services sastoji od tri dijela: HMS aplikacija za potrošače, HMS Core za programere i sadržaja treće strane – partnera.

HMS ima preko 570 milijuna korisnika diljem svijeta. A kako i zašto biti pionir u razvijanju aplikacija za HMS, kako i zašto ih plasirati u Huawei AppGallery i kako iskoristiti najbrže rastuću developersku priču na svijetu u koju Huawei ulaže dodatnih milijardu dolara - za vlastiti programerski uspjeh, saznat ćemo među prvima u Europi tijekom keynotea jedne od ključnih osoba zadužene za razvoj mobilnih servisa ove kompanije. Justyna Jaworska, jedna od čelnih ljudi Hauweija u Europi, predstavit će mobilnu platformu za plasman aplikacija na nove mobilne uređaje na .debugu, najvećoj developerska konferenciju u Hrvatskoj, u organizaciji Buga i partnerskih kompanija, koja će se održati 12. i 13. prosinca u prostorijama zagrebačkog Algebra LAB-a.

HMS od početka pokušava popuniti praznine koje postoje unutar postojećih ekosistema. A trenutno razvoj HMS-a obzirom na trenutne tržišne okolnostima neizvjesne mogućnosti korištenja tuđih servisa je i jedini izbor za Huawei. Predano se radi na tome da korisničko iskustvo bude vrhunsko, a ujedno i pristupačno programerima.

Drugog dana održavanja .debuga, Huawei će održati i tehnički detaljnije (i zahtjevnije) predavanje, Introduction to Huawei Mobile Services Core and Quick App Development. Predavač Michal Mokrzycki iz Research and Developmenta u Hauweiju ući u finese HMS-a kroz predstavljanje devet komponenti Huawei Mobile Services (HMS) kita kojima se developerima olakšava put ka integraciji njihovih aplikacija s novom globalnom mobilnom platformom: Account Kit, Location Kit, Drive Kit, Game Service Kit, Map Kit, Push Kit, Analytic Kit, In-App Purchase Kit i Ads Kit. Tijekom predavanja bit će predstavljen i Huawei Quick Apps, čime je zaokružen set nužnih alata namijenjenih brzom, efikasnom i prihodovnom razvoju aplikacija za HMS, uz minute predviđene i za Q&A.

Uz 50 predavanja iskusnih i globalno uspješnih predavača iz Hrvatske i svijeta, raspoređenih u dva dana i tri tracka, sudionici će moći na .debugu obići i „Advent na .debugu“ – veliku izložbu hrvatskih tehnoloških i programerskih kompanija na kojoj će u adventskoj atmosferi uživati u druženju s kolegama developerima, predavačima, osnivačima hrvatskih tech tvrtki i drugim kreatorima regionalne developerske zajednice. Konferencija će ugostiti neke od najpoznatijih lica developmenta.

"Na području Hrvatske imamo tim koji radi na ekspanziji aplikacija te broj aplikacija u App Gallery raste iz dana u dan. Imamo aplikacije i dogovore za dodavanja novih u App Galleryju, npr. aplikacije za Self Care, aplikacije teleoperatera i banki koje mnogi koriste. Uskoro ćemo pokriti i brojne aplikacije - A1, Tele2, HT, Optima i Iskon, medijske aplikacije 24sata, Večernji list, Jutarnji, Dnevnik, RTL, Njuškalo... Očekujemo da ćemo za mjesec dana imati top 100 aplikacija koje Hrvati koristite. Odgovor tržišta je dobar, a vlasnici aplikacija vide prednosti rada sa Huawei Mobile Servicesom" - izjavili su iz ureda Huawei Hrvatska.

