Nakon što su navijači izašli iz kruga zračne luke, napali su ih fizičkom silom, drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. U napadu su četiri osobe teško ozlijeđene
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor
Huligani splitskog Hajduka koji su u Tuzli u susjednoj Bosni i Hercegovini pripremili sačekušu navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige u Malmöu završili su u istražnom zatvoru. Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor za 14 osumnjičenih zbog kaznenog djela sudjelovanja u skupini koja je počinila kazneno djelo, javlja Vijesti.ba.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Osumnjičeni su da su 24. siječnja 2026. oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje, u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla, djelovali kao organizirana skupina zajedno s još nekoliko osoba. Na lokaciju su došli s više vozila te dočekali skupinu navijača FK Crvena zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmöa stići u Tuzlu.
Jake policijske snage Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, iz više policijskih uprava, zajedno s pripadnicima Specijalne jedinice i Sektora kriminalističke policije, izašle su na intervenciju na mjesto događaja, pri čemu su osumnjičeni uhićeni. Uz njih je u prostorije Uprave policije MUP-a TK privedeno i ispitano više od 70 osoba koje su sudjelovale u događaju, a potom su puštene na slobodu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje te su, uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu i priložene materijalne dokaze, osumnjičene predali u nadležnost Tužiteljstva Tuzlanskog kantona.
Protiv osumnjičenih je donesena naredba o provođenju istrage te su ispitani u prostorijama Tužiteljstva.
Pritvor je predložen zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost od bijega, kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti ili nastaviti s činjenjem ovog ili sličnih kaznenih djela na području Bosne i Hercegovine.
BiH portali objavili su fotografije 14 uhićenih navijača Hajduka i njihove identitete. Njih 11 ima hrvatsko državljanstvo, a trojica imaju BiH putovnicu. Na ročištu se moglo vidjeti da je nekoliko uhićenih bilo ozlijeđeno te da su na rukama imali langete i zavoje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+