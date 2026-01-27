Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor

Osumnjičeni su da su 24. siječnja 2026. oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje, u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla, djelovali kao organizirana skupina zajedno s još nekoliko osoba. Na lokaciju su došli s više vozila te dočekali skupinu navijača FK Crvena zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmöa stići u Tuzlu.

Nakon što su navijači izašli iz kruga zračne luke, napali su ih fizičkom silom, drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. U napadu su četiri osobe teško ozlijeđene, među njima i policijski službenik Policijske uprave Živinice koji je intervenirao, dok je više osoba lakše ozlijeđeno.

Jake policijske snage Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, iz više policijskih uprava, zajedno s pripadnicima Specijalne jedinice i Sektora kriminalističke policije, izašle su na intervenciju na mjesto događaja, pri čemu su osumnjičeni uhićeni. Uz njih je u prostorije Uprave policije MUP-a TK privedeno i ispitano više od 70 osoba koje su sudjelovale u događaju, a potom su puštene na slobodu.

