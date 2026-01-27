Obavijesti

News

Komentari 23
PRIPREMILI IM SAČEKUŠU

Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor
9
Foto: Vijesti.ba

Nakon što su navijači izašli iz kruga zračne luke, napali su ih fizičkom silom, drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. U napadu su četiri osobe teško ozlijeđene

Admiral

Huligani splitskog Hajduka koji su u Tuzli u susjednoj Bosni i Hercegovini pripremili sačekušu navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige u Malmöu završili su u istražnom zatvoru. Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor za 14 osumnjičenih zbog kaznenog djela sudjelovanja u skupini koja je počinila kazneno djelo, javlja Vijesti.ba.

POGLEDAJTE GALERIJU:

9
Foto: Vijesti.ba

Osumnjičeni su da su 24. siječnja 2026. oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje, u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla, djelovali kao organizirana skupina zajedno s još nekoliko osoba. Na lokaciju su došli s više vozila te dočekali skupinu navijača FK Crvena zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmöa stići u Tuzlu.

Nakon što su navijači izašli iz kruga zračne luke, napali su ih fizičkom silom, drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. U napadu su četiri osobe teško ozlijeđene, među njima i policijski službenik Policijske uprave Živinice koji je intervenirao, dok je više osoba lakše ozlijeđeno.

Jake policijske snage Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, iz više policijskih uprava, zajedno s pripadnicima Specijalne jedinice i Sektora kriminalističke policije, izašle su na intervenciju na mjesto događaja, pri čemu su osumnjičeni uhićeni. Uz njih je u prostorije Uprave policije MUP-a TK privedeno i ispitano više od 70 osoba koje su sudjelovale u događaju, a potom su puštene na slobodu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje te su, uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu i priložene materijalne dokaze, osumnjičene predali u nadležnost Tužiteljstva Tuzlanskog kantona.

Protiv osumnjičenih je donesena naredba o provođenju istrage te su ispitani u prostorijama Tužiteljstva.

Pritvor je predložen zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost od bijega, kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti ili nastaviti s činjenjem ovog ili sličnih kaznenih djela na području Bosne i Hercegovine.

BiH portali objavili su fotografije 14 uhićenih navijača Hajduka i njihove identitete. Njih 11 ima hrvatsko državljanstvo, a trojica imaju BiH putovnicu. Na ročištu se moglo vidjeti da je nekoliko uhićenih bilo ozlijeđeno te da su na rukama imali langete i zavoje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire
OBOJE PODNIJELI OSTAVKU

Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire

Seks skandal trese Vladu Crne Gore. Tužiteljstvo istražuje tko je pustio intimne snimke Direktorice za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjane Pajković i bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore Dejana Vukšića, koji je bio i šef tajne službe. Ona je optužila njega, a on nju
FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle
SA SUĐENJA

FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle

Hajdukovi huligani ušli su u BiH tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Dočekali su navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige protiv Malmöa
Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine
RUSI DOLAZE

Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine

Dok sam u Afganistanu imao, nažalost, visok, ali upravljiv broj ranjenih, sada moram planirati mogućnost tisuću ozlijeđenih dnevno. Što detaljnije pogledaš, to postaje složenije i teže za zamisliti, rekao je Gerald Funke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026