HUP i SENTOR: Seniorsko iskustvo i mentoriranje mlađih poduzetnika pomaže poslovanju

Iskustvo poslovanja i rješavanja raznih izazova u radnim procesima, posebice problema kada nešto zapne, ne može se preuzeti s interneta, nego se može samo prenijeti, u čemu puno mlađim poduzetnicima mogu pomoći mentori seniori, poručeno je u srijedu s konferencije u HUP-u "Iskustvo nikada ne zastarijeva”.

Konferenciju su organizirali HUP (Hrvatska udruga poslodavaca) i udruga SENTOR-Klub poduzetnika seniora, okupivši mnoge mlađe i druge poduzetnike, s ciljem predstavljanja mogućnosti odnosno poslovnih iskustava koje mentori seniori mogu prenijeti mlađima kako bi lakše prevladali izazove.

- Mentori iz naše udruge SENTOR ne naplaćuju svoje usluge, niti nešto prodaju, svi rade pro bono i time mogu i iskrenije reći što misle o nekom problemu s kojima se suočavaju njihovi mentiji tj. oni koje mentoriraju. Nije cilj pritom dati im savjete nego kroz susrete i razgovore navesti ih da sami dođu do potrebnih rješenja - naglasio je predsjednik SENTOR-a Ante Mandić.

Kao poduzetnik, koji je i danas uspješnu IT tvrtku IN2 pokrenuo još 1992., kada je situacija u Hrvatskoj i ukupno u svijetu bila sasvim drugačija nego sada, Mandić je rekao da je prošao i naučio puno svladavajući mnoge probleme kroz godine, a takvih je u udruzi SENTOR danas oko 40 članova-mentora.

Udrugu su osnovali prije pet godina, uz pomoć i savjete slične nizozemske udruge.

- Uz pomoć HUP-a kao realnog partnera povezujemo iskusne poduzetnike i menadžere s vlasnicima malih i srednjih poduzeća kojima treba podrška i u donošenju važnih poslovnih odluka. Mentora raznih danas ima više nego ikada, i to je dobro, ali često se dogodi da većina pomaže tvrtkama kada rastu, a rijetko kada nešto zapne. Zato sa HUP-om surađujemo, i do sada smo mentorirali više od 200 poduzetnika u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a želja nam je da to proširimo i na cijelu Hrvafsku - rekao je Mandić.

Naveo je i da su mentori po godinama iznad 55, što je granica za ulaz u udrugu, kao i bar deset godina iskustva kao poduzetnici ili menadžeri malo većih tvrtki.

- Iskustvo zapravo ne može nikada ni zastarjeti, dok sve ostalo može, poput tehnologije, a i s obzirom kroz što sam sve prolazio u poslu dobro bi bilo da sam imao i mentora, ali toga nije bilo, kao ni startup kulture, banke nisu bile baš izdašne u financiranju, nije bilo ni fondova kao danas. No, kada nekoga mentoriram sada, prepoznam mnoge situacije u kojima sam i sam bio i rješavao nekad dobro, nekad loše, ali sam ih preživio. A danas uz mentore to može biti lakše - smatra Mandić.

Rekao je i da to što su volonteri čini razliku od savjetnika, koje se obično plaća, dok je među najčešćim problemima kod mentoriranja označio one koje poduzetnici imaju s poteškoćama oko rasta poslovanja, financiranja, organiziranja posla te izrade poslovnih planova.

Poručio je i da ako netko želi s njima raditi dovoljno je da se jave u SENTOR, popune upitnik i dobit će podršku nekoga od mentora seniora iz udruge.

I kod velikog problema slabog rasta produktivnosti može pomoći seniorsko mentoriranje

Direktorica HUP-ove udruge malih i srednjih poduzetnika Anny Brusić ocijenila je suradnju sa SENTOR-om vrlo pozitivnom, napominjući da sam HUP nema resurse za mentorstvo te su stoga rado prihvatili suradnju.

- Nema prirodnijeg mjesta gdje će biti mentorstvo nego u nekoj poduzetničkoj udruzi, i zato smo u tome od 2022., i HUP to dijelom i financijski podržava. Uvijek je lijepo vidjeti i čuti da se mlađi i stariji druže i dijele iskustva i probleme, a mentoriranje obično traje oko tri mjeseca, tijekom kojih se mentiji sastaju s mentorima, besplatno - rekla je Brusić.

Analitičar Velimir Šonje na konferenciji je iznio viđenje stanja u hrvatskom gospodarstvu, označivši jednim od većih problema u njemu produktivnost, razvoj novih tehnologija i inovativnost.

- Hrvatska još uvijek, bez obzira na dobar gospodarski rast proteklih nekoliko godina, prilično zaostaje u rastu produktivnosti za zemljama srednje i istočne Europe. Ni po intenzitetu ulaganja u istraživanje i razvoj te primjenu novih tehnologija nije tako dobro kao što nam se možda čini kada gledamo rast zadnjih godina. Evo i primjera, usporedba Hrvatske i Poljske, u čemu Poljska kontinuirano bilježi rast produktivnosti rada za više od 1 posto godišnje brži nego u Hrvatskoj - iznio je Šonje.

Razloge tome vidi u preniskim poslovnim ulaganjima, pogotovo u sofisticirane tehnologije, a i institucionalno okruženje i politike u pogledu omogućavanja i poticanja ulaganja u inovacije nisu baš dobri.

Dotaknuo se i pitanja kulture, naslijeđa i mentaliteta, što po svemu sudeći također ima bitnu ulogu u poslovanju, jer su politike i institucije rezultat kulture i mentaliteta.

- Činjenica je da jedno istraživanje Ipsosa pokazuje da su ispitanici u Hrvatskoj najskeptičniji u EU oko toga hoće li nove tehnologije pozitivno ili negativno utjecati na budućnost i život, što i ne iznenađuje jer se kod nas teško prihvaćaju noviteti, a to je bitno za razvoj. O tome trebaju misliti i mentori poduzetnika, ali i samo mladi poduzetnici, te bi im savjetovao da od početka razmišljaju o organizacijskoj psihologiji i korporativnoj kulturi u svojim poduzećima i tako grade i identitet tvrtke, prilagodbu zaposlenih tome, a time i bolje poslovanje - poručio je Šonje.

I on poslovno iskustvo drži pritom nezamjenjivim, a posebice, kako je dodao, sada kada na na tržištu rada postoji nedostatak radnika.

- Mi već neko vrijeme imamo rast udjela starih radnika ili već više od 40 tisuća ljudi iznad 65 godina i više od 30 tisuća umirovljenika koji paralelno rade. To su službene brojke, a u stvarnosti su i veće, tako da s ovakvom demografijom i tržištem rada kakvo imamo, rad starijih postaje nužnost, a iskustva i mentoriranje i više - zaključio je Šonje.