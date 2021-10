Ako magarca koji i tako jedva vuče ono što treba vući dodatno opteretimo, on neće moći davati ni ono što je do sada davao", dodao je rekao da "to nije racionalno rješenje" i da "treba tražiti nove izvore", priopćili su

Povećanje zdravstvenog doprinosa urušilo bi ekonomiju, pa ga treba izbjeći u financijskom restrukturiranju zdravstvenog sustava, ocijenio je u utorak glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Damir Zorić. "Ako ćemo razmišljati samo u smjeru da treba dignuti doprinose, onda je vrlo predvidivo da možemo urušiti našu ekonomiju", rekao je Zorić na margini potpisivanja "Sporazuma o suradnji za tehnološki napredak i gospodarsku konkurentnost Republike Hrvatske". "Ako magarca koji i tako jedva vuče ono što treba vući dodatno opteretimo, on neće moći davati ni ono što je do sada davao", dodao je rekao da "to nije racionalno rješenje" i da "treba tražiti nove izvore". U slučaju novog opterećenja firme bi se urušile, upozorio je Zorić i rekao da je trošak rada jedan od faktora hrvatskog zaostajanja u konkurentnosti. Prema prijedlozima reforme zdravstva koji su se jučer pojavili u javnosti, bolovanja i porodiljni dopusti više ne bi bili na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje , a mladi do 30 godina ostali bi bez povlastica koje su do sada imali. "Ako želite da konj trči brže, malo ga rasteretite. Ako želite da legne pod teretom, onda mu dodajte još", zaključio je. Šef HUP-a ipak nije konkretno odgovorio na čiji teret onda treba ići trošak bolovanja i porodiljnih naknada. Ocijenio je da su porodiljne naknade nužne i država ih treba imati, uz napomenu da porodiljni dopusti nisu rezultat bolesti, nego "u najvećem broju slučajeva prirodno očekivanog stanja" te da financiranje treba tražiti u preraspodjeli prioriteta, što je pitanje šireg društvenog dogovora. Poslodavci su, dodao je, samo jedan od sudionika te šire diskusije. Ocijenio je da su uštede moguće, ali treba reći što su rashodni prioriteti, pri čemu je podsjetio da Hrvatska ima najvišu stopu bolovanja među tranzicijskim zemljama, pri čemu najviše na bolovanje idu zaposleni u zdravstvu.