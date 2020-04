HUP: Prilagodite Zakon o radu ovim izvanrednim okolnostima

Prvog dana relaksacija mjera i uoči sastanka Gospodarsko-socijalnog vijeća, Hrvatska udruga poslodavaca uputila je poziv socijalnim partnerima za razgovore o hitnim izmjenama Zakona o radu.

- Naime, zbog pandemije korona virusa došlo je do prekida rada koji nije uzrokovan krivnjom poslodavca, niti krivnjom radnika pri čemu imamo prisilnu obustavu poslovanja bez ikakvih prihoda i/ili smanjenje prihoda, stoga nije moguće od strane poslodavaca ispuniti sve ugovorne obveze iz radnih odnosa te HUP smatra da nije vrijeme za dramatično povećanje broja nezaposlenih - priopćili su iz HUP-a.

Davor Majetić, glavni direktor HUP-a poručio je da su mjere pomoći koje je Vlada osigurala u dva kruga pomogle prevladati "prvotni šok" uslijed zaustavljanja aktivnosti u gospodarstvu, no da Zakon o radu ne poznaje izvanredne okolnosti te da se to mora promijeniti.

- U svibnju ističu paketi mjera Vlade, a to ne znači da će se okolnosti za gospodarstvo promijeniti još najmanje tri mjeseca. Ne može se očekivati da će poslodavci moći zadržati istu razinu plaća u svim djelatnostima kao i prije krize. Do jeseni moramo početi pokretati gospodarski kotač i nitko ne može garantirati kako će s epidemiološkog stajališta izgledati to doba godine. Definicija izvanrednih okolnosti mora postojati - poručio je Majetić.

Iz HUP-a ističu da će se u takvim uvjetima smanjenih prihoda i povećanih troškova mnoge kompanije naći pred izazovima kako da zadrže radne mjesta i osiguraju nastavak poslovanja. Obzirom da se radi o iznimci i slučaju izvanrednih okolnosti, adekvatna izmjena i lakše uređenje materijalnih prava bi trebalo biti omogućeno po samoj definiciji zakona, tvrde.

- HUP traži da se na jednostavniji način uredi područje materijalnih obveza poslodavca prema radnicima u uvjetima smanjene poslovne aktivnosti, odnosno izvanrednim okolnostima. No isto tako, moramo biti svjesni da postojeći Zakon o radu i prije ove krize nije odražavao niti pratio nove oblike rada. "Prisilno" brza digitalizacija i rad od kuće uslijed pandemije samo su dodatno argumentirali što HUP više godina ukazuje. Radno zakonodavstvo, povrh izvanrednih okolnosti, mora pojednostaviti administrativna rješenja kod sklapanja ugovora o radu, prijavljivanja radnika, evidencija radnog vremena, promjene poslova i mjesta rada, evidentiranja učinaka. Potrebno je bolje definirati rad na izdvojenom mjestu rada, mogućnost jednostavnijeg zapošljavanja, ali i raskida ugovora o radu što je posebno važno za male i mikro tvrtke čija opstojnost ovisi o doprinosu svakog zaposlenika - ističe Majetić.