Hutiji se okomili na internetske kabele i prijete sabotažom u moru: Mogu li srušiti internet?

Osveta ima razne oblike. Huti u Jemenu ne skrivaju odlučnost da uzvrate Zapadu zbog zračnih napada koje su predvodile SAD, a koji su gađali postrojenja za lansiranje projektila i bespilotnih letjelica, piše BBC.

Pokretanje videa ... Pristaše Hutija pokazuju svoje oružje u Sani | Video: 24sata/REUTERS

Američki je to odgovor na više od 30 napada Huta na međunarodne brodove u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, koje su opravdavali podrškom Palestincima u Gazi. No sada postoji opasnost od drugačije vrste eskalacije...

Podvodni komunikacijski kabeli

Međunarodno priznata jemenska vlada upozorila je da Huti, koji su zauzeli velik dio Jemena 2014. godine, sada prijete da će sabotirati ključne podmorske komunikacijske kanale, uključujući internetske veze, koji prolaze ispod Crvenog mora povezujući Aziju s Europom, piše BBC.

Kako navode, upozorenje je uslijedilo nakon što je na kanalu povezanom s Hutima na Telegramu objavljena karta koja prikazuje rute podmorskih kabela u Crvenom moru. Jemenska vlada tvrdi da bi Huti vrlo rado sabotirali te kablove, samo kada bi mogli.

Na spomenutom Telegram kanalu objavljeno je da su Huti lako pristupili kartama koje prikazuju podvodne komunikacijske kabele koji prolaze pokraj njihove obale, u tjesnacu koji je širok samo 32 kilometra.

Ali optički kabeli, koji čine 17% svjetskog internetskog prometa, leže na morskom dnu uglavnom stotinama metara ispod površine, što je daleko izvan dosega ronilaca.

Amerika i Rusija imaju sposobnost presjeći kablove

Smatra se da i SAD i Rusija imaju pomorsku sposobnost da ih presjeku. To bi zahtijevalo djelovanje podmornice za duboko more kako bi se zatim kablovi mogli eventualno presjeći. Međutim, Hutima bi to bilo teže učiniti.

- Procjenjujem da je to blef, osim ako se ne radi o napadu na terminal. Trebali bi saveznika sa sposobnošću, podmornicu i vještinu da lociraju te kablove - rekao je bivši zapovjednik podmornice britanske kraljevske mornarice, kontraadmiral John Gower o tvrdnjama da skupina prijeti sabotiranjem kabela.

Huti itekako imaju saveznika - Iran. Uz pomoć iranske revolucionarne garde i libanonskog Hezbolaha Huti su izgradili zastrašujući arsenal projektila i dronova.Tijekom proteklih osam godina gađali su Saudijsku Arabiju, UAE, Izrael, američke i britanske ratne brodove, kao i sva plovila za koja sumnjaju da su povezana s Izraelom, SAD-om ili Velikom Britanijom. No Britanci tvrde da Iran ipak nema kapacitete za ovakav pothvat.

- Nema ničega što sam vidio u iranskom mornaričkom naoružanju što bi moglo ugroziti ove kabele, a pogotovo ne njihove podmornice. Ronjenje je opcija, ali je duboko i prometno pa mislim da bi to bilo forsiranje. Ovo je vjerojatno blef - rekao je bivši zapovjednik britanske mornarice Tom Sharpe.

Iran bi pomaganjem Hutima da sabotiraju svjetske podvodne internetske kabele učinio vrlo rizičan potez, a trenutno su i Teheran i Washington jasno dali do znanja da ne žele izravni međusobni sukob.​