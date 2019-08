'Hvala dobrim ljudima koji su pomogli Marli, ali i drugoj djeci'

Puno hvala obitelji Malogorski koja nije pomogla samo svojem bolesnom djetetu nego i brojnoj drugoj dječici. Od srca vam hvala što mislite i na druge.

Puna emocija poručila je u utorak prim.dr.med. Neda Striber, pomoćnica ravnatelja Klinike za dječje bolesti u Zagrebu.

Upravo zahvaljujući Lani (32) i Goranu (31) Malogorski iz Gornjeg Jesenja, roditeljima malene Marle koja od rođenja boluje od neizlječive cistične fibroze, ova bolnica dobila je skupocjeni aparat s drenažnim prslucima koji do sada nije imala.

Šestomjesečnoj je Marli, kao i svima koji boluju od ove rijetke genske bolesti, ovaj sustav za pročišćavanje dišnih puteva nužan za život. Naime, ona svakodnevno treba inhaliranje i dreniranje zbog stvaranja gustog, ljepljivog sekreta na plućima.

Do sada su roditelji to radili ručno, a sada će im prsluk koji nježno masira prsni koš, uvelike olakšati. Kao i fizioterapeutima koji o njima brinu. Obzirom da ovaj uređaj košta vrtoglavih 113.000 kuna, a nije na listi HZZO-a, Goranovi prijatelji nogometaši pokrenuli su humanitarnu akciju u koju su se uključili brojni dobri ljudi diljem Hrvatske, ali i šire, pa čak i naši 'Vatreni' i u par dana prikupili 300.000 kuna. I više nego li je bilo potrebno za ovo medicinsko pomagalo.

Pa su Malogorski, osim za svoju voljenu kćer, kupili još jedan aparat s čak tri drenažna prsluka u svim veličinima i velikodušno ga poklonili Klaićevoj bolnici kako bi se i drugi mogli liječiti. Nakon gotovo tri mjeseca konačno su stigli iz Amerike.

- Ova donacija nam mnogo znači jer aparat nismo imali do sada. On neće pomoći samo oboljelima od cistične fibroze, koja uz sve organe najviše zahvaća pluća, nego i drugima s plućnim bolestima koji zbog neuromišićne slabosti ili nepokretnosti imaju problema s iskašljavanjem sekreta. Radi tako da nježnom masažom prsnog koša odljepljuje taj sekret iz pluća i pomaže djetetu da ga izbaci van. Marla neće koristiti samo taj aparat, aparat je jedna pomoć, no djeca sa cističnom fibrozom trebaju respiratornu fizikalnu terapiju koju trebaju provoditi svakodnevno uz inhalacije i sve ostale lijekove. Fizikalna terapija je sastavni dio njihova života - pojašnjava dr.med. Maja Bosanac, dječji pulmolog.

Sreću i zahvalnost ne mogu opisati roditelje ove djevojčice.

- Nema ovih dana sretnijih ljudi na planeti od nas, presretni smo. A nema ni tih riječi kojima možemo zahvaliti svim dobrim ljudima koji su pomogli našoj Marli, a samim time i ostaloj djeci. Za Marlu je organizirana aukcija na kojoj su se prodavali dresovi 'vatrenih', a o moji malonogometaši Jura, Igor, Dino i Mislav organizirali su 1. lipnja u NC Doberman u Zagrebu humanitarni malonogometni turnir 'Zagrljaj za Marlu' kako bi prikupili novac za 'Vest' prsluk. Hvala nije dovoljno reći, dužnik sam im - kaže skromno tata Goran.

Marla, koja je na svijet došla na dan zaljubljenih, prva dva mjeseca života provela je upravo u Klaićevoj bolnici, a roditelji su svaki dan putovali k njoj. Nakon što je na Valentinovo rodila, mama Lana mislila je kako će iz Vinogradske bolnice ubrzo sa svojom jedinicom doma. No, umjesto toga, Marla je drugi dan prevezena u Klaićevu bolnicu.

Već drugi dan života imala je prvu operaciju, a potom i još jednu.

- Nema odjela na kojem nije bila. Trudnoća je bila potpuno u redu, a onda je uslijedio šok. Kad se rodila imala je začepljenje crijeva i već tada se shvatilo da nešto nije u redu, operirali su je, dobila je vrećicu. Bili smo prestravljeni kad smo mjesec dana nakon rođenja čuli dijagnozu. Najsretniji dan nam je postao kaos - sa suzama u očima prisjetila se mama Lana.

Danas ova vesela i nasmijana djevojčica, koja razgolačenim okicama boje mora znatiželjno promatra svijet oko sebe, odlično napreduje.

Nalazi su joj dobri, a obzirom da je još mala, prsluk će moći koristiti za par mjeseci. Čim ju pogleda, i mami se zasjaje oči i vraća osmijeh na lice. Prepričava nam kako izgleda njihov dan.

- Marla više ne mora biti u bolnici, dolazimo samo na pretrage, ali moramo se čuvati bakterija pa samim time i male djece. Ujutro kad se probudimo onda obavezno ide inhaliranje, a ona za to vrijeme gleda crtiće koje obožava. Inhalacija se radi tri do četiri puta dnevno, a ujutro i navečer ju dreniram. Sada to sve radim ručno, a ona je dosta nemirna pa će nam ovaj aparat i prsluk jako pomoći i olakšati. Ovaj aparat je najbitnije pomagalo kod cistične fibroze - priča nam Lana dok malena Marla veselo guguće i smije nam se.

