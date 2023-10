Hvalio se uspjesima, a smjene brojnih ministara "zaboravio": 'I Dalić mijenja ekipu pa što?'

Imali smo jako zahtjevan period brojnih kriza, ali i puno programa koje smo realizirali, istaknuo je premijer Andrej Plenković govoreći o sedam godina mandata. Pa je nabrojao što je sve njegova Vlada napravila.

- Probili smo drugu cijev tunela Učka od čega je ranija Vlada odustala, izgradit ćemo još dva vijadukta na Mirni i Limskom kanalu i završiti Istarski ipsilon, dionice smo usput izgradili, o tome nitko više ni ne govori, do Uskrsa ćemo riješiti autocestu do Siska, do ožujka koridor VC do mađarske granice, most na Svilaji se skoro zaboravio, Pelješki most... to je samo u prometu. Ali u najkonkretnijem smislu za građane - rast plaća više od 50 posto, minimalne plaće, odličan dijalog sa sindikatima, povećanje broja zaposlenih, ulaganje u besplatan prijevoz, besplatne udžbenike, obroke, dizanje mirovina, paketi u energetskoj krizi, nitko nije osjetio ništa... Imali smo jako puno kriza, a sa svima smo se nosili, po meni, najbolje moguće, pretvorili se u Vladu koja provodi državni intervencionizam, ali smo to činili svjesno jer smo znali da uz građane i gospodarstvo jedino može stati Vlada i država - naglasio je.

Svi su, dodao je, ostali na nogama.

- Ljudi su itekako zahvalni za sve mjere koje smo poduzimali i zbog činjenice da smo sačuvali socijalnu koheziju - istaknuo je.

Osvrnuo se na odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

- To bi trebalo opterećivati sve druge aktere, nas ne opterećuje. Veliko je pitanje kakav je imidž zemlje, da li netko tko godinu i pol dana zastupa proruske stavove Hrvatskoj čini koristi ili štetu, to je glavno pitanje koje je u javnosti ostalo bez adekvatnog odgovora, bilo bi dobro da je naša medijska, intelektualna i akademska zajednica reagirala ozbiljnije na to. Naše svađe i svođenje na to je trivijalno, suštinsko pitanje je gdje si kad je najvažnija globalna tema sad već skoro dvije godine. Mislim da je to jako loše, prvenstveno za njega, ali te posljedice se ipak negdje broje za Hrvatsku i to je ono što mene smeta najviše u cijeloj priči. A i ove zadnje izjave koje su se ticale Izraela nisu nam baš pomogle kad je riječ o vrlo utjecajnom krugu ljudi i zemalja koje se bave vanjskom politikom - istaknuo je Plenković.

Novinari su ga podsjetili da je za vrijeme njegova dva mandata moralo otići preko 20 ministara, no premijer gotovo pa na to odmahuje rukom.

- Ovaj posao je jako zahtjevan. Posao premijera ili ministara nije isti kao prije 1, 20 ili 30 godina, to je sasvim drugo političko, komunikacijsko, medijski okružje, obaveze zahtijevaju ogroman stupanj energije, snage i izdržljivosti. I to da se ljudi rotiraju je sasvim normalno i u redu i događa se i u drugim zemljama. Mi smo možda imali nekoliko odlazaka koji su uzrokovani nekakvim poluprocesima, ni za jedan još nije došao nikakav epilog, vidjet ćemo još što će biti, pogotovo ovaj zadnji koji se dogodio prije godinu i pol dana i koji je jako, recimo to tako, poseban. A ovo drugo, gledajte, meni su najbitniji rezultat i potpora, a mi to imamo ovih sedam godina. Uz ovoliko kriza i ovoliko postignuća, imamo super podršku, a to što se ekipa mijenja, mijenja se - rekao je pa otišao u nevjerojatnom smjeru usporedivši to s nogometnom reprezentacijom.

- I Dalić mijenja ekipu pa što? Evo, i ja mu sad želim dati i ljudsku podršku i zaželjet mu puno uspjeha. To je isto dosta interesantno, naprave se dva poraza i sad ništa ne vrijedi. Ne može to tako. Reprezentacija je Hrvatskoj donijela najveće sportske uspjehe koje zemlje naše veličine mogu sanjati. U današnjim okolnostima s ovoliko novaca i investicija sa svjetskih prvenstava donijeti dvije medalje za redom, za to treba biti jako zahvalan - objasnio je premijer pa su ga novinari podsjetili da je njemu ministar uhićen, a da ih je više od 10 otišlo zbog sumnji ili izvida i istraga zbog čega se baš ne može uspoređivati s nogometnom reprezentacijom.

- Vlada je tu, ljudi se mijenjaju - kazao je, a na opasku da se ne mijenjaju baš uhićenjima, premijer je poručio kako se dogodilo samo jednom.

- Ali samo u vašoj Vladi - odgovorila je novinarka, a premijer nije nastavio.