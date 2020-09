Hvalizmi u Saboru: Bivša članica Stožera divile se radu Vlade u borbi protiv korone

Maja Grba Bujević bila je članica Nacionalnog stožera u borbi protiv korona virusa, a nakon što je na jednoj konferenciji poručila kako je ponosna HDZ-ovka, našla se i na listi za Sabor. Sad je zastupnica

<p>HDZ-ova saborska zastupnica, <strong>Maja Grba-Bujević</strong>, u srijedu se na aktualnom prijepodnevu osvrnula na epidemiju korona virusa. U svom <strong>hvalospjevu nanizala je uspjehe Vlade u borbi protiv ove nove bolesti koja je zadesila cijeli svijet, a u kojoj je i sama sudjelovala kao članica Nacionalnog stožera. </strong></p><p>- Epidemija je pred sve zdravstvene djelatnike i zdravstveni sustav stavila najveće izazove brzog donošenja odluka s ciljem spašavanja života. Pravodobnom reakcijom zdravstvenog sustava u pripremi i prevenciji, geografski malu Republiku Hrvatsku stavili ste <strong>uz bok svjetskih sila</strong>. U borbi protiv ove epidemije nije bilo propisanih propisa, a ni mogućih scenarija definiranih unaprijed obzirom da nas je virus iz dana u dan iznenađivao. Jedan od velikih izazova je bilo zbrinjavanje velikog broja životno ugroženih ljudi - poručila je. </p><p>Naglasila je kako je ispod radara prošla <strong>izvrsna priča o primarnim intenzivističko respiratornim centrima</strong> pa je ministra zdravstva Vilija Beroša navela da s hvalospjevima nastavi i on i ponovi kako je tekla borba protiv epidemije.</p><p>Ministar Beroš istaknuo je kako u udžbenicima nije ništa pisalo kako odgovoriti na ovu ugrozu, ali da su se prilagođavali i učili u hodu. Podsjetio je kako su odmah nakon što se bolest pojavila u Kini, osnovali Krizni stožer Ministarstva zdravstva.</p><p>- U početku smo mislili da će biti dovoljno angažirati određene kapacitete pojedinih zdravstvenih ustanova, no gledajući težinu kliničke slike, broj oboljelih i umrlih, poglavito u Italiji, uvidjeli smo dva osnovna elementa koja su krizna za adekvatan odgovor, a to su preopterećenje zdravstvenog sustava i rani ulaz virusa u bolnice. Pokušavajući naći odgovor, formirali smo <strong>strategiju koja je naša, originalna</strong> te potrebe formiranja intenzivističko respiratornih centara za liječene najteže oboljelih, a pripremili smo i sekundarne centre - istaknuo je Beroš dodavši kako su te centre vrlo rano od pojave virusa u Hrvatskoj formirali u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu nakon što su uvidjeli da klinika Fran Mihaljević nije dovoljno velika.</p><p>- Angažirali smo sve moguće kapacitete, izbrojali koliko imamo respiratora. Dio KB Dubrava smo pretvorili u primarno intenzivistički respiratorni centar, podigli uz pomoć vojske ekspedicijski kamp. Srećom, nismo koristili te kapacitete, ali preko 1200 ljudi je bilo liječeno u takvim centrima - rekao je poručivši kako je jesen neizvjesna pa su svi kapaciteti u pripravnosti.</p><p>- Spremni smo ih aktivirati u svakom trenutku - poručio je.</p><p>Grba Bujević pohvalila je <strong>Beroša zbog nošenja s ovom krizom.</strong></p><p>- Brojevi liječenih ljudi u tim centrima itekako dovoljne govore, a i smrtnost nije velika, za razliku od znatnog broja zemalja koje su radile na drugačiji način. Stoga mislim da je bilo vrijedno ovo istaknuti kako bi šira javnost dobila informaciju o tako jednom specifičnom načinu na koji je Hrvatska odgovorila na najteže pacijente - poručila je. </p>