HZJZ objavio nove preporuke, građane pozivaju da se cijepe novim cjepivom za omikron

U Hrvatskoj smo danas imali 934 nova slučaja zaraze koronavirusom i 519 ljudi na bolničkom liječenju, a petero je preminulih.

Ovaj tjedan u Hrvatsku stižu i nove doze adaptiranog cjepiva, prilagođenog omikronu te su preko vladine stranice objavili poziv ljudima na cijepljenje novim cjepivima.

- Pozivamo sve građane na docjepljivanje novim cjepivima protiv omikron varijanti koronavirusa. Cjepivo protiv omikrona posebno se preporučuje starijima i kroničnim bolesnicima, ali je dostupno svima jer COVID-19 je bolje spriječiti, nego liječiti.

Cjepiva protiv wuhanskog soja koronavirusa i podvarijante omikrona BA.1 od sljedećeg su tjedna dostupna svima u Hrvatskoj te će biti distribuirana u županijske zavode za javno zdravstvo i domove zdravlja.

Ovo adaptirano cjepivo registrirano je samo kao docjepna doza i nije namijenjeno onima koji se do sada još nisu cijepili, poručili su na Twitteru.

HZJZ: Sve više dokaza o slabljenju zaštite

S obzirom na to da ima sve više dokaza o slabljenju zaštite od infekcije nakon primitka primarne sheme cijepljenja, neovisno o vrsti primijenjenog cjepiva i s obzirom na to da je slabljenje zaštite od infekcije uočeno u svim dobnim skupinama te s obzirom na to da ima sve više dokaza o tome da primjena dodatne doze poboljšava razinu zaštite, preporučljivo je docjepljivanje protiv bolesti COVID-19.

Dodatan argument docjepljivanju je pojava novih varijanti virusa kao što je Omicron varijanta koja u Hrvatskoj cirkulira od kraja 2021. godine kao i kasnija pojava njezinih visokozaraznih podvarijanti.

Od prve polovice rujna 2022., za docjepljivanje su dostupna adaptirana/varijantna cjepiva Spikevax i Comirnaty, koja su bivalentna, tj. sadrže informaciju za proizvodnju šiljastog proteina originalnog wuhanskog virusa i Omicron BA.1 varijante virusa. Oba cjepiva (Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 i Comirnaty Original/Omicron BA.1) odobrena su za docjepljivanje osoba u dobi od 12 godina i starijih. Svima koji su primili Janssenovo cjepivo za primarno cijepljenje, preporučuje se docjepljivanje najmanje dva mjeseca nakon primarnog cijepljenja, jednom dozom adaptiranog/varijantnog mRNA cjepiva (Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 ili Comirnaty Original/Omicron BA.1).

Osobama u dobi od 18 godina i starijima, koje su primarno cijepljene cjepivima Spikevax, Comirnaty ili Vaxzevria, preporučuje se docjepljivanje jednom dozom najmanje tri mjeseca od završetka primarnog cijepljenja. Osobe koje su primarno cijepljene cjepivom Comirnaty ili Spikevax, docjepljuju se adaptiranim/varijantnim cjepivom istog proizvođača. Osoba koja je primarno cijepljena Vaxzevriom, treba se docijepiti jednim od odobrenih adaptiranih/varijantnih mRNA cjepiva (Comirnaty ili Spikevax).

Više pročitajte u preporukama HZJZ.

