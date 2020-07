HZJZ prepravio preporuke: Tko ima prioritet pri testiranju, koji je uvjet za izlaz iz samoizolacije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo revidirao je preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i samoizolacije

<p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je objedinjene revidirane preporuke o tome tko ima prioritet kod testiranja na korona virus, kao i za postupanje s kontaktima te završetku samoizolacije i izolacije. </p><h2>Postupak s bliskim kontaktima oboljelog </h2><p>Kako navodi HZJZ, cilj je sve bliske kontakte oboljelog staviti pod zdravstveni nadzor u karanteni ili samoizolaciji. Bliski kontakt definiraju kao one koji dijele kućanstvo s oboljelih, koji imaju izravni tjelesni kontakt s oboljelim (kao što je to rukovanje), nezaštićen kontakt s infektivnim izlučevinama, kontakt licem u lice na udaljenosti manjoj od dva metra dulje od 15 minuta, boravak u istom zatvorenom prostoru, pružanje njege (što se odnosi na zdravstvene radnike) ili kontakt u zrakoplovu ili nekom drugom prijevoznom sredstvu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona virus u Hrvatskoj </strong></p><p>HZJZ javlja kako bliske kontakte nije potrebno testirati niti na početku niti tijekom karantene, odnosno samoizolacije, osim ako ne razviju simptome bolesti. Oni su u nadzoru 14 dana od zadnjeg bliskog kontakta sa zaraženim. </p><p>U iznimnim slučajevima, kontakte se treba testirati na korona virus ako su identificirani kao bliski kontakti tri ili više dana od izlaganja bolesniku i u međuvremenu ostvarivali kontakt s rizičnim skupinama. </p><h2>Prioritetne skupine za testiranje</h2><p>Zavod je odredio i prioritetne skupine za testiranje, među njima su: zdravstveni djelatnici i hospitalizirani bolesnici sa znakovima i simptomima akutne respiratorne infekcije, štićenici i djelatnici domova za starije i nemoćne te ostalih ustanova socijalne skrbi, zatvorenici i djelatnici u zatvoru, izbjeglice i tražitelji azila, beskućnici, pripadnici etničkih/kulturoloških skupina čiji način života pogoduje prijenosu bolesni kapljičnim putem i direktnim kontaktom, osobe u dobi od 65 godina i više i oni s kroničnim bolestima... </p><h2>Kriterij za završetak izolacije </h2><p>Ove preporuke temelje se na postojećim spoznajama o trajanju zaraznosti osoba sa SARS-CoV-2 infekcijom i podložne su promjeni. Podaci za donošenje odluke o prekidu izolacije su vrijeme pojave prvih simptoma i znakova bolesti i njihovo trajanje odnosno vrijeme dobivanja prvog pozitivnog RT- PCR nalaza na SARS-CoV-2, ovisno o tome radi li se o simptomatskoj ili asimptomatskoj infekciji SARS-CoV-2.</p><p><strong>I. Simptomatski bolesnik s Covid-19</strong></p><p>Završetak izolacije simptomatskog bolesnika s Covid-19 preporuča se ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:</p><p>- prošlo je najmanje 14 dana od prvog dana bolesti</p><p>- najmanje 3 uzastopna dana bolesnik je afebrilan bez upotrebe antipiretika</p><p>- značajno poboljšanje respiratornih2 i drugih simptoma COVID-19</p><p><strong>II. Asimptomatski slučaj s Covid-19</strong></p><p>Za asimptomatske slučajeve Covid-19 završetak izolacije preporuča se 14 dana nakon prvog pozitivnog testa na SARS-CoV-2, uz uvjet da tijekom tog razdoblja nisu razvili nikakve simptome bolesti. U slučaju razvoja simptoma, koriste se kriteriji za simptomatske bolesnike, pri čemu je referentna točka datum pojave simptoma.</p><p><strong>III. Djelatnici u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe</strong></p><p>Kod djelatnika u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe te drugim ustanovama s povećanim rizikom unosa i brzog širenja virusa među osjetljivom populacijom uz ove kliničke kriterije indicirano je i kontrolno laboratorijsko testiranje prije povratka na radno mjesto, pri čemu treba biti zadovoljen sljedeći laboratorijski kriterij:</p><p>- 2 negativna RT-PCR nalaza brisa nazofarinksa u razmaku od najmanje 24 sata, pri čemu prvi kontrolni bris treba uzeti najmanje 72 sata nakon povlačenja simptoma i znakova bolesti i najmanje 14 dana od početka simptoma odnosno od prvog pozitivnog nalaza kod asimptomatskog bolesnika</p><p>- Kontrolno testiranje nadležni liječnik može indicirati sukladno kliničkoj procjeni i kod drugih pacijenata, kao što su imunokompromitirane osobe (veći rizik prolongiranog vironoštva) ili bolesnici sa dužim trajanjem simptoma bolesti.​</p><p>1. Prema njima osobe zaražene sa SARS-CoV-2 najzaraznije su dan-dva prije pojave simptoma i u prvim danima bolesti, pri čemu se većina sekundarnih slučajeva zarazi u kontaktu s prvooboljelom osobom unutar prvih pet dana od pojave simptoma. Do sad još nije uspješno izoliran vijabilan virus iz uzoraka gornjih dišnih puteva nakon drugog tjedna bolesti, unatoč pozitivnom PCR nalazu. Molekularna PCR metoda detektira virusnu nukleinsku kiselinu koja ne korelira uvijek sprisutnošću vijabilnog virusa u organizmu.</p><p>2. Određeni simptomi poput kašlja i anosmije mogu trajati tjednima nakon što bolesnik prestane biti zarazan za okolinu.</p><p><strong>IV. Završetak zdravstvenog nadzora (karantene/samoizolacije) i povratak na radno mjesto</strong></p><p>Zaposlenici bez simptoma - osobe koje tijekom razdoblja samoizolacije od 14 dana ne razviju niti jedan simptom kompatibilan s Covid-19 (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, nedostatak zraka/kratak dah, nagli gubitak mirisa, okusa ili promjena okusa) mogu se vratiti na svoje radno mjesto bez provedbe testiranja. Drugačije pravilo primjenjuje se za zdravstvene radnike i osoblje Domova u sustavu socijalne skrbi.</p><p>Zdravstveni radnici i osoblje u Domovima u sustavu socijalne skrbi - zdravstveni radnici koji su upućeni u samoizolaciju kao bliski kontakti oboljelih, a koji tijekom samoizolacije nisu razvili niti jedan simptom COVID-19 bolesti (asimptomatski tijekom samoizolacije), na svoje radno mjesto mogu se vratiti nakon provedenog testiranja 14-og dana samoizolacije i zaprimanja negativnog rezultata testiranja.</p>