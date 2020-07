Božinović o Hrebaku: On je bio negativan, ne može širiti virus

Capak nije napravio nešto drugo od onog što se u takvim situacijama radi. Čest je slučaj pomoraca koji se jave epidemiološkom zavodu i traže testiranje jer hoće van Hrvatske, kaže Božinović

<p>Nova vlada potvrđena je sa 76 ruku, a da nije bilo zastupnika <strong>Darija Hrebaka</strong>, ne bi bilo ni te većine. Hrebaku je<strong> Krunoslav Capak</strong> omogućio dolazak u Sabor s odlukom koja je suprotna onoj bjelovarske epidemiologinje koja je Hrebaka poslala u samoizolaciju.</p><p>- Ne bih rekao da je Capak napravio nešto drugo od onog što se u takvim situacijama radi. Čest je slučaj pomoraca koji se jave epidemiološkom zavodu i traže testiranje jer hoće napustiti Hrvatsku. Capak je samo dao mišljenje što to u praksi znači. Gospodin Hrebak kao negativan u tom trenutku nije zarazan. Hrebak se ponovno testirao, ponovno negativan - rekao je Božinović za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3856788/vrijede-li-u-doba-korone-ista-pravila-za-sve-davor-bozinovic-gost-rtl-a-danas/">RTL Direkt</a>, a potom je odgovorio na pitanje znači li to da stotine građana mogu izbjeći samoizolaciju kasnim pozivom uvečer na broj Krunoslava Capaka:</p><p>- Ja ne znam kako su oni komunicirali, ali znam da se Hrebak njemu javio i mislim da je napravio jedan odgovoran potez. Činjenica je da je gospodin Hrebak u trenutku zasjedanja i konstituiranja i izbora nove Vlade bio negativan i da je nakon toga također bio negativan. On nije bio opasan u smislu širenja virusa na druge osobe - istaknuo je Božinović pa rekao može li to napraviti svaki građanin.</p><p>- Ukoliko ima razlog može se obratiti epidemiološkom zavodu i testirati se. Ne možete predvidjeti sve životne situacije.</p>