U petak, 2. srpnja broj osoba koje su cijepljenje najmanje jednom dozom dosegao je 1.500.932. Od njih je 1.132.263 osoba cijepljeno s dvije doze, javlja HZJZ.

Kada se broju cijepljenih s dvije doze pridoda 23.240 osoba koje su primile jedinu potrebnu dozu cjepiva Jannsen, broj osoba za koje je cijepljenje završeno iznosi 1.155.503. Udio ukupnog stanovništva cijepljenog s jednom dozom iznosi 37%, dok se isto odnosi na 45% odraslog stanovništva.

„Od početka pandemije u Hrvatskoj je zabilježeno 360.067 slučajeva koronavirusa pri čemu je preminulo 8.212 oboljelih osoba. Može se zaključiti da kod jedne od 44 osoba kod kojih je utvrđen COVID-19 nažalost dolazi do smrtnog ishoda. Prema izvješću HALMED-a ukupan broj prijava sumnji na nuspojave cjepiva je 4115 od kojih je za 76 % nuspojava ocijenjeno da nisu ozbiljne, a HALMED do sada nije zaprimio niti jednu prijavu sumnje na nuspojavu sa smrtnim ishodom za koju je utvrđena uzročno-posljedična povezanost s cijepljenjem. Zaključno, kod obolijevanja od COVID-19 kod svake 44. osobe nažalost dolazi do smrtnog ishoda dok niti jedan smrtni ishod nije vezan uz cijepljenje iako je cijepljeno četiri puta više osoba nego što je broj oboljelih.", istaknuo je ravnatelj HZJZ-a doc.dr.sc. Krunoslav Capak, prim.dr.med.

Dodaje da ova usporedba podataka pokazuje na sigurnost cjepiva te poziva sve one koji se nisu cijepili da se cijepe.

Najveći obuhvat cijepljenih prvom dozom postignut je u Gradu Zagrebu (43,2% ukupnog stanovništva, odnosno 52,5% odraslog stanovništva). Završeno cijepljenje ukupnog stanovništva u najvećem je obuhvatu ostvareno u Sisačko-moslavačkoj županiji (31,5%), dok je završeno cijepljenje odraslog stanovništva u najvećoj mjeri ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (38,4%).

„Iako je 1,5 milijun cijepljenih veliki broj, bili bi sigurniji na početku turističke sezone da je broj cijepljenih još veći te cijepljenje treba ubrzati. Odgađanje cijepljenja pa čak i samo pokoji dan može pokrenuti čitav niz nepovoljnih događaja.“ dodao je ravnatelj Capak.