Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović gostovao je u RTL-u Danas.

Kazao je kako u njegovom Ministarstvu ima 50 posto cijepljenih. Govorio je kako Vlada planira postići veću procijepljenost.

- Što se tiče usklađivanja sa zakonom, niti ranije nismo imali problema uskladiti sa zakonom sve ono što smo donosili od epidemioloških mjera do ekonomskih mjera. Sve je bilo usklađeno sa zakonom. Siguran sam da ćemo u dijalogu sa sindikatima i poslodavcima i ovom slučaju naći dobre argumente, kvalitetno i zakonito rješenje.

'Nalazimo se u zdravstvenoj i ekonomskoj krizi'

Imamo nekoliko modela koje ćemo predstaviti sindikatima i poslodavcima. Ono što je sigurno jest da smo teret ove krize snosili svi mi. Dakle, svi građani RH, svi porezni obveznici su sa 34 milijarde kuna financirali ovu krizu. Sada je vrijeme da odvojimo one koji su odgovorni od onih koji su neodgovorni, da potičemo odgovornost kroz cijepljenje i veću razinu integracije ekonomskih i epidemioloških mjera. A epidemiološke mjere sada znače, u prijevodu, cijepljenje - kazao je Aladrović.

Rekao je kako moramo biti svjesni toga da se nalazimo u zdravstvenoj i ekonomskoj krizi.

- Kako bismo to svladali moramo podići razinu procijepljenosti kako ne bi bila ugrožena turistička sezona u ovom trenutku, a ekonomija u cjelini i nakon toga. Moramo to vrlo jasno integrirati, proces cijepljenja s našim ekonomskom mjerama - istaknuo je Aladrović

- Ovo je afirmativan način, dakle ne način da se penalizira one koji se ne cijepe, nego ćemo mjere ekonomske složiti tako da ekonomske mjere pomažu onima najodgovornijima - naglasio je ministar.

Na pitanje znači li to da oni koji će imati jednoga ili dva necijepljena u kolektivu, neće moći računati na mjere ili neće moći računati na mjere samo za ta dva radnika kazao je

- Prerano je govoriti kako će izgledati model. Mi ćemo ga predstaviti prvo poslodavcima i sindikatima kao ravnopravnim partnerima ove krize, a nakon toga ćemo znati njegov finalni izgled koji će sigurno biti i zakonit i ustavan i koji će afirmativno promicati cijepljenje kako bismo imali što manju štetu u ekonomiji.

'Sada imamo 56.000 zaposlenih više nego prošle godine'

Rekao je da djelatnici njegovog Ministarstva nisu svi cijepljeni.

- Oko 50 posto ako se ne varam po posljednjim procjenama, dakle nešto više od prosjeka Republike Hrvatske. Ali afirmativno nastupamo prema svim državnim i javnim službama i također ćemo u budućnosti morati naći način na koji funkcioniraju javne i države službe i vrlo jasno napraviti distinkciju između prava i obveza onih koji su cijepljeni i onih koji nisu.

Rekao je da će ekonomske potpore dodjeljivati onima koji su najodgovorniji u društvu.

- Dakle, to je afirmativno, da oni koji su najodgovorniji mogu lakše izaći na kraj s ekonomskom krizom, odnosno teškoćama u poslovanju s kojima se susreću. A penalizacija, niti smo do sada propisivali obvezu cijepljenja niti smo išli penalizirati ikoga. Mi sada imamo dosta kritičara na ove mjere. Međutim, mi smo u ovom studiju dosta razgovarali o mjerama kada su se one uvodile. Tada smo imali jednaki broj kritičara. Ali, sada imamo 56.000 zaposlenih više nego prošle godine, 4000 zaposlenih više nego 2019. koja je bila najsnažnija ekonomska godina od 2008.

Na pitanje ako Vlada nije uspjela motivirati sve zaposlenike u javnom i državnom sektoru, kako očekuje da će bilo tko od privatnih poslodavaca uspjeti motivirati svoje ljude rekao je da očekuje da će motivacija biti jednaka za sve.

- Mi danas imamo milijun i pol cijepljenih građana, milijun i pol poreznih obveznika koji su solidarno preuzeli odgovornost za izlazak iz pandemije, iz ekonomske i zdravstvene krize. Moramo afirmirati da i ostatak građana pristupi istim principima.

Mjere za srpanj i kolovoz

Na pitanje koliko je do sada mjera isplaćeno, koliko je za srpanj i koliko očekujete da će biti za kolovoz za radnike rekao je:

- Do sada smo na razini 11,7 milijardi kuna, s doprinosima je to gotovo 17 milijardi kuna. Obuhvatili smo 700.000 ljudi i 120.000 poslodavaca. Kako se poboljšavaju vremenske prilike... tako se smanjuje pritisak na mjere. Ali, moramo istaknuti da je za travanj i svibanj projiciran trošak od 400 milijuna kuna. Još uvijek je intenzivna potpora određenim sektorima potrebna. Ali mi moramo ta sredstva alocirati puno kvalitetnije, moramo ih alocirati onima kojima su najpotrebnija, mi od toga ne bježimo.