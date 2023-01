HZJZ: Više od 15.000 prijava oboljelih od gripe, petero umrlo

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2022./2023. zaprimljeno ukupno 15.326 prijava oboljelih, a iako je teško reći koliko stvarno osoba umre izravno ili neizravno od nje, dosad je prijavljeno pet smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, izvijestio je u četvrtak HZJZ.

Najveći broj broj prijava oboljelih od gripe bio je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (1471), Gradu Zagrebu (1469), Koprivničko-križevačkoj (1387), Primorsko-goranskoj (1097), Krapinsko-zagorskoj (1075), Brodsko-posavskoj (1043) te Osječko-baranjskoj županiji (1031), stoji u izvještaju HZJZ-a s podacima do 22. siječnja.

Najveća stopa prijave gripe na 100.000 stanovnika bilježi se u Koprivničko-križevačkoj (1368,4), Krapinsko-zagorskoj (890,9), Brodsko-posavskoj (797,1) i Požeško-slavonskoj županiji (742,4).

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

Kod djece, najviše je oboljelih bilo u dobi od pet do šest godina (1782), od jedne do četiri godine (1325) te beba do godine dana starosti (904).

U dobnoj skupini od sedam do 14 godina od gripe je oboljelo njih 718, u dobi od 15 do19 godina 557, u dobi od 20 do 29 godina 404, u dobi od 30 do 64 njih 307, a najmanje ih je oboljelo u dobi od 65 i više godina (145).

Tijekom ove sezone prijavljena su pet smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Od ukupnog broja prijava gripe, 4123 prijave zaprimljene su u trećem tjednu siječnja.

Udio uzoraka u Nacionalnom referentnom centru za gripu zaprimljenih u trećem tjednu pozitivnih na gripu je 23,6 posto. U pozitivnim uzorcima prevladava virus gripe A (98 posto), a među subtipiziranim uzorcima pozitivnih na virus gripe A prevladava virus gripe A/H1N1 (75 posto).

