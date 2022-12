HZMO: Jednokratna pomoć za umirovljenike i korisnike dječjeg doplatka od 29. prosinca

Isplata jednokratnog novčanog primanja (JNP) umirovljenicima zbog rasta životnih troškova te korisnicima doplatka za djecu zbog porasta cijena energenata počet će u četvrtak 29. prosinca, izvijestio je u utorak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Nakon prošlotjedne Vladine odluke, pravo na jednokratno novčano primanje ima 685.887 umirovljenika u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Hrvatskoj a mirovina im za mjesec kolovoz ne prelazi 4.360 kuna.

Jednokratna naknada će biti isplaćena i korisnicima inozemne mirovine, koji su HZMO-u dostavili dokaz o netto iznosu inozemne mirovine za mjesec kolovoz.

Za isplatu je osigurano nešto više od 465 milijuna kuna iz državnog proračuna.

Korisnici s mirovinom do 1850 kuna jednokratno će primiti iznos od 1200 kuna a oni s mirovinom od 1850 do 2350 kuna dobit će 900 kuna. Oni koji primaju od 2350 do 3350 kuna jednokratno će dobiti 600 kuna, a onima s mirovinom od 3350 do 4360 kuna bit će isplaćeno 400 kuna.

Korisnici hrvatskih i inozemnih mirovina koji je ostvare do kraja 2022. JNP će dobiti u ožujku 2023. Oni su obvezni HZMO-u do 28. veljače 2023. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za mjesec prosinac 2022. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

Jednokratno novčano primanje dobit će i više od 125.000 korisnika dječjeg doplatka za preko 240.000 djece, za što je osigurano oko 60 milijuna kuna.

Za jedno dijete isplatit će se 300 kuna, 500 kuna za dva djeteta, 700 za tri, 900 za četiri te 1100 kuna za petero i više djece.

