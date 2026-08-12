HZMO objavio kad kreće isplata nacionalne naknade za starije

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za srpanj počinje u ponedjeljak, 17. kolovoza, a 19.445 korisnika dobit će po 160,22 eura, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Za isplatu nacionalne naknade osigurano je 3.109.859,48 eura iz državnog proračuna, a među korisnicima je 80,21 posto žena i 19,79 posto muškaraca. Iznos nacionalne naknade od 1. siječnja ove godine iznosi 160,22 eura.

Pravo na nacionalnu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina i ima prebivalište u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje deset godina neposredno prije podnošenja zahtjeva, uz ispunjavanje ostalih zakonskih uvjeta.

Zahtjev se može podnijeti osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta, preporučenom poštom ili elektronički putem sustava e-Građani.

Podnositelj zahtjeva ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, a prihod po članu kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini ne smije prelaziti 320,44 eura mjesečno.

Također ne smije biti korisnik zajamčene minimalne naknade niti imati priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi. Pravo ne mogu ostvariti ni osobe koje su kao primatelji uzdržavanja sklopile ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, osim u određenim slučajevima pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora.

Pravo na naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi propisani uvjeti. Korisniku mirovine pripada od prvog dana nakon obustave isplate mirovine, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvog dana nakon prestanka tog prava, navodi HZMO u priopćenju.