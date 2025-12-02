Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI CENZUSI

HZZO: Evo za koga će dopunsko zdravstveno osiguranje od 1. siječnja 2026. biti besplatno

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HZZO: Evo za koga će dopunsko zdravstveno osiguranje od 1. siječnja 2026. biti besplatno
Zagreb: Prosvjed KoHom, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

HZZO je za tri do sedam posto povećao cijene preventivnih zdravstvenih programa te dijagnostičko-terapijskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti

Pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna od 1. siječnja 2026. moći će ostvariti osiguranici HZZO-a ako im ukupan prihod u prethodnoj godini, po članu obitelji, mjesečno nije veći od 458,08 eura, a za samce 573,5 eura, izvijestio je u utorak HZZO. Za tekuću godinu taj je cenzus po članu obitelji mjesečno iznosio 421,92 eura, a za samce 528,23 eura, navodi se u priopćenju nakon sjednice Upravnog vijeća.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) svake godine usklađuje prihodovni cenzus s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće zaposlenih u Hrvatskoj te je u skladu s time donesena odluka da se taj mjesečni cenzus poveća 36,16 eura po članu obitelji, odnosno 45,27 eura za samce. 

Prema najavi Vlade dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a poskupljuje sa 70 na 89 kuna
Prema najavi Vlade dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a poskupljuje sa 70 na 89 kuna | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Odluka o izmjeni uvjeta za ostvarivanje prava na plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna donesena je na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a, na kojoj su donesene i odluke o povećanju cijena preventivnih zdravstvenih programa i dijagnostičko-terapijskih postupaka.

KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ Plaćat ćemo više za zdravstvo, nećemo to osjetiti kao boljitak
Plaćat ćemo više za zdravstvo, nećemo to osjetiti kao boljitak

HZZO je za tri do sedam posto povećao cijene preventivnih zdravstvenih programa te dijagnostičko-terapijskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti. Povećanje cijene ovisi o vrsti postupka, a time se želi potaknuti kvalitetnija provedba preventivnih programa, poručuju iz Zavoda.

U bolnicama su povećane vrijednosti koeficijenata za dijagnostičko-terapijske skupine za 10 posto, a korigirane su i cijene za dan bolničkog liječenja. Ova korekcija ima za cilj usklađivanje plaćanja s rastućim troškovima bolnica, kao i stabilnije financiranje bolnica, kažu u HZZO-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije
DRUGI RADNI DAN

FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije

Promet kod Vjesnikova nebodera je pod pojačanim nadzorom policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025