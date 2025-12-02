HZZO: Evo za koga će dopunsko zdravstveno osiguranje od 1. siječnja 2026. biti besplatno

Pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna od 1. siječnja 2026. moći će ostvariti osiguranici HZZO-a ako im ukupan prihod u prethodnoj godini, po članu obitelji, mjesečno nije veći od 458,08 eura, a za samce 573,5 eura, izvijestio je u utorak HZZO. Za tekuću godinu taj je cenzus po članu obitelji mjesečno iznosio 421,92 eura, a za samce 528,23 eura, navodi se u priopćenju nakon sjednice Upravnog vijeća.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) svake godine usklađuje prihodovni cenzus s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće zaposlenih u Hrvatskoj te je u skladu s time donesena odluka da se taj mjesečni cenzus poveća 36,16 eura po članu obitelji, odnosno 45,27 eura za samce.

Prema najavi Vlade dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a poskupljuje sa 70 na 89 kuna | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Odluka o izmjeni uvjeta za ostvarivanje prava na plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna donesena je na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a, na kojoj su donesene i odluke o povećanju cijena preventivnih zdravstvenih programa i dijagnostičko-terapijskih postupaka.

HZZO je za tri do sedam posto povećao cijene preventivnih zdravstvenih programa te dijagnostičko-terapijskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti. Povećanje cijene ovisi o vrsti postupka, a time se želi potaknuti kvalitetnija provedba preventivnih programa, poručuju iz Zavoda.

U bolnicama su povećane vrijednosti koeficijenata za dijagnostičko-terapijske skupine za 10 posto, a korigirane su i cijene za dan bolničkog liječenja. Ova korekcija ima za cilj usklađivanje plaćanja s rastućim troškovima bolnica, kao i stabilnije financiranje bolnica, kažu u HZZO-u.