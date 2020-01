HZZO želi da radi, ali ne može: 'Platit ću Anti da ostane doma'

Godinama ima problema s kralježnicom, diskovi su mu oštećeni, neki su napuknuti. U listopadu prošle godine imao je moždani udar, lijeva strana mu je bila oduzeta. Prolazio je brojne fizikalne terapije koje su se pokazale neučinkovitima, a operacija kralježnice vrlo je rizična. Tu je još cijeli niz zdravstvenih problema, od onih s vidom, sluhom, srcem, tlakom... Zbog svega navedenog Ante Stapić je na bolovanju posljednje dvije godine jer posao koji radi, električne instalacije, zahtijevaju dobru fizičku formu, spretnost i izdržljivost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ante ima 61 godinu, a djelatnica splitskog HZZO-a, usprkos medicinskoj dokumentaciji, želi ga vratiti na posao. Njegov poslodavac, Davor Malenica, vlasnik tvrtke "Ultima Elektro" iz Dugopolja smatra kako je njihova odluka sramotna i obećava da će njegov Ante, radnik koji je u 31 godinu staža vrijedno radio za trojicu, primati punu plaću.

Prosvjedno pismo HZZO-u

- Moj Ante sigurno neće raditi, ostat će kući i liječiti se, a ja ću mu to platiti jer je zaslužio. Čovjek mi je došao neki dan tu u ured i rekao: 'A evo, skinuli su mi bolovanje, došao sam raditi.' Došlo mi ga je milo. Što da mu ja dam raditi, čovjek se mora liječiti – počinje priču vlasnik tvrtke Davor Malenica koji je odmah otišao u knjigovođe vidjeti što mogu napraviti i kako se postaviti. A onda je počeo bitku s kontrolorkom HZZO-a, Marijom Perić nazivajući je Uhljebicom, kojoj je uputio oštro prosvjedno pismo, a isto je objavio i na društvenim mrežama.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Obaviješteni smo da ste vi očito bezglavo i tipično uhljebnički prekinuli bolovanje našeg zaposlenika i kao takvog nam ga vratili kao ping-pong lopticu pod parolom 'nećemo te ni mi više plaćati, neka plaća poslodavac'.... Ma ne bi mene bilo briga da Vi gospođo Marija mene plaćate kao što ja plaćam Vas. Svaki mjesec draga gospođo Marija 40.000 kuna mi pošaljemo vama. Pozivam vas da dođete pogledati jedan radni dan Ante Stapića kod nas na poslu pa ako ste čovjek pomognete mu sagnuti se ili popeti na skale... Ja kao poslodavac čuvat ću Antu doma, neću mu dozvoliti da takav dolazi na posao, i plaćat ću mu sve što čovjek zaslužuje – stoji među ostalim u pismu.

I doista, Ante ima 'planinu' papira, dijagnoza, medicinske dokumentacije, nalaza, mišljenja, uputnica, pregleda, snimki, otpusnih pisama...

Želi u invalidsku mirovinu, odluke - nema

- I pored svega toga ona ga proglasi radno sposobnim i vrati ga na posao. Tako su ga i lani vratili nakon godinu dana bolovanja. Čovjek je radio točno četiri dana i onda ga je ukočilo dok je stavljao utičnicu. I ponovno je otišao na bolovanje. Bio je na bolovanju sve do sada. A vidite apsurda: u srijedu su ga na Medicini rada opet proglasili privremeno nesposobnim za rad – prepričava nam Malenica kod kojega je Ante zaposlen od 2010. godine. Čak su mu rekli da napravi prekvalifikaciju radnog mjesta.

Foto: Tina Jokić/24sata

Ante je do sada od države primao 4200 kuna, a nakon ponovnog otvaranja bolovanja i nakon što prođe 45 dana koji idu na teret poslodavca, Ante će primati 2000 kuna što nije dovoljno ni da pokrije kredit. Ante je inače, još početkom prosinca prošle godine predao zahtjev za invalidskom mirovinom, no odluke Hrvatskog zavoda za socijalno osiguranje još nema. Malenicu je najviše razljutio odgovor od HZZO-a u kojem navode kako je osiguranik, u ovom slučaju Ante, usmeno upoznat da se može žaliti na odluku liječnika.

- Ma meni se Ante kune da mu to nitko nije rekao, i ja mu to vjerujem. Pa on je na tu kontrolu došao nakon što je zbog bolova primio dvije injekcije. Kako je ona procijenila da je čovjek dovoljno zdrav da radi teški fizički posao s takvim dijagnozama, to nikome nije jasno – zaključuje Ante.

Kontrolor HZZO-a za medicinske poslove obavila je redovnu kontrolu privremene nesposobnosti za rad (PNR) osiguranika u ordinaciji opće medicine dr. Diane Petričević, te je utvrđeno da je PNR osiguranika od 14. siječnja 2019. medicinski indicirana do 17.siječnja 2020. Kontrola je provedena pregledom osiguranika i uvidom u medicinsku dokumentaciju. Svaki osiguranik, koji je nezadovoljan odlukom izabranog doktora o utvrđivanju prestanka PNR-a, ima pravo podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja u upravnom postupku, a na osnovi prethodno pribavljenog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a, koje je obvezno prije donošenja nalaza, mišljenja i ocjene izvršiti pregled osiguranika. Takvi zahtjevi rješavaju se po hitnom postupku. Osiguranik je usmeno upoznat s navedenom mogućnošću, te za sada nije uložio prigovor na zaključenu PNR, naveli su nam iz HZZO-a.

Na naš upit hoće li se obaviti revizija odluke navedene kontrolorke, nisu nam ništa odgovorili.

Tema: Hrvatska