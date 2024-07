I dalje se pržimo uz toplinski val: Na Jadranu i do 39 Celzija, na sjeveru ipak malo 'svježije'

Pretežno sunčano i vruće, uglavnom na obali i vrlo vruće. U unutrašnjosti su uz umjeren razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, uglavnom u gorju. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 38 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj dnevne temperature će biti 32 do 34 stupnja uz umjeren sjeveroistočni vjetar. Prevladavat će sunčano vrijeme, s malom vjerojatnošću pljuskova u Banovini i gorju. Na moru će puhati umjerena i jaka bura, koja će poslijepodne slabjeti i okretati na maestral. Dnevne temperature u gorju bit će od 28 do 31 stupanj, a na moru od 33 do 37.

U Dalmaciji će jutarnje temperature duž obale biti do 29 stupnjeva, a poslijepodne vrlo vruće uz 35 do 39 stupnjeva. Umjeren maestral i jak jugozapadnjak donijet će malo olakšanje. Prevladavat će sunčano, uz mogući pljusak u unutrašnjosti.

Upozorenje za toplinski val

Foto: DHMZ

Na krajnjem jugu bit će sunčano i vruće. Noću će puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Noćne temperature će biti od 25 do 28 stupnjeva, a poslijepodnevne od 35 do 37, u unutrašnjosti do 39 stupnjeva, piše HRT.

I dalje je na snazi crveni i narančasti meteoalarm u zemlji!

Foto: DHMZ