Meni ovo izgleda kao diktatorski potez. A diktatura uvijek dolazi popraćena riječima "u ime dobra čovjeka" i predstavlja se kao uređena i domoljubna. Ni jedan diktator nije rekao, "ja vam želim loše". I budimo oprezni kako to ne bismo previdjeli. Gospodine kancelaru, zanimaju me vaša objašnjenja. Zanima me kako ćete objasniti mjere, koje u diktaturi ne trebaju objašnjenje, a u demokraciji su neobjašnjive. Ovim riječima šef stranke FPÖ Herbert Kickl obratio se austrijskom kancelaru Sebastianu Kurzu za vrijeme parlamentarne rasprave o izlasku Austrije iz lockdowna.

Naime, u Austriji je još uvijek lockdown koji je počeo 26. prosinca, a prvobitni plan bio je da se restorani, sve trgovine i frizeri ponovo otvore od 18. siječnja, ali samo za one koji bi predočili negativan test na koronu. Masovno testiranje planiralo se 16. i 17. siječnja. Svi ostali koji bi odbili testiranje, morali bi ostati u izolaciji do 24. siječnja.

No u ponedjeljak je ovaj plan oporba odbila i srušila plan Vlade da se uz masovno testiranje izađe iz lockdowna.

Tako od danas svi moraju ostati u izolaciji, neovisno o tome jesu li se testirali ili ne.

S obzirom da je u prvom krugu testiranja nakon završetka drugog lockdowna odaziv građana bio jako malen, čak ni četvrtina, raspravljalo se o motivaciji u obliku novčane nagrade ili bonova. Prvotni plan je i 'kazniti' one koji odbiju testiranje tako što bi ostali tjedan dana duže doma, a i nakon toga bi svejedno morali imati negativan test ako bi se željeli vratiti na posao ili ako bi htjeli ići u kazalište, sportsku dvoranu i slično. Provjere bi radila policija ili ljudi na u ulazima u ustanove.

Na masovna testiranja planirana za 16. i 17. siječnja prijavilo se 50.000 ljudi i ona će se provesti, bez obzira na odgodu izlaska iz lockdowna. U razdoblju lockdowna koji je nastupio 26. prosinca 2020., Austrija ima oko1600 novozaraženih dnevno.