I danas je misterij: Voditeljicu BBC-a ubio je srpski plaćenik?

Misterij ubojstva britanske voditeljice Jill Dando 26. travnja 1999. novinare Daily Maila doveo je do 60-godišnjaka kojeg su nazvali Milan Mitrović, muškarca kojeg su detektivi Scotland Yarda ispitali oko povezanosti sa ubojstvom voditeljice Dando. Većinu svog života proveo je u organiziranom kriminalu i nije bio zadovoljan što su ga novinar uopće tražili.

Mitrović je kako, piše Daily Mail, jedini Srbin koji je još živ, a kojeg je policija na neki način povezala s tim neriješenim slučajem i jednom od najpopularnijih teorija zavjera. Naime, po toj teoriji ubojstvo poznate voditeljice bilo je osveta zbog britanskog sudjelovanja u sukobima na Kosovu 1999. godine.

Među gotovo 1400 imena mogućih osumnjičenih od različitih izvora, oko dvadesetak njih je porijeklom iz Jugoslavije. Policija je ispitala i čovjeka koji tvrdi da je bio član organizacije Crna ruka, tajne srpske terorističke i militarističke organizacije, službeno osnovane 1911. godine.

6. travnja 1999. godine Jill je bila jedna od onih koji su pozivali na pomoć u rješavanju humanitarne krize na Balkanu.

- Ovo je masovni egzodus oko 600.000 ljudi - govorila je kroz Disasters Emergency Committee Kosovo Crisis Appeal. Zahvaljujući njihovom apelu prikupljeno je 54 milijuna funti. Zapad tada nije bio spreman za tragediju koja se događala na Balkanu. 24. ožujka NATO je započeo s bombardiranjem Srbije i svrgavanjem režima Slobodana Miloševića.

U ranim satima 24. travnja te godine NATO snage pogodile su sjedište RTV Srbije, a u napadu je ubijeno 17 ljudi. Dva dana nakon toga Jill je ubijena ispred ulaznih vrata svog stana. Postavlja se pitanje jesu li ta dva događaja povezana.

Nekoliko sati nakon njezina ubojstva o mogućoj poveznici sa Srbijom raspravljalo se i u medijima. Ta se sumnja pojačala nakon što je sutradan Tony Hall, voditelj vijesti, dobio prijetnje smrću od muškarca s istočno europskim naglaskom.

- Vaš premijer ubio je 17 nevinih ljudi, pa smo i mi. Prvo ubojstvo bilo je jučer, sljedeći će biti Hall - govorio je anonimni glas. Danas generalni direktor BBC-a Hall dobio je policijsku zaštitu. Dva dana nakon ubojstva objavljen je članak s naslovom 'Je li Jill ubio srbijanski ubojica?'

Istražitelji su tada vjerovali kako su prijetnja Hallu i slični anonimni pozivi, prevara. No otkriveno je da je Jill nekoliko dana prije ubojstva dobila pismo "srbijanskog izvora" u kojem je stajalo kako nikada nije trebala napraviti taj apel za Kosovo, piše Express.

Ova teorija bila je okosnica slučaja Barry Georgea, lokalnog seksualnog prijestupnika, koji je već ranije bio osuđen za silovanje. On je bio jedina osoba koja je optužena zbog ubojstva Jill Dando, poslije osuđen pa zatim i oslobođen.

Na suđenju se spominjala i teorija kako je Željko Ražnatović Arkan zapravo naručio ubojstvo tadašnjeg glavnog direktora BBC-a Johna Birta, a zbog njegovog pojačanog osiguranja, nova je meta postala Jill. Kako je rečeno, istraga je ubojicu identificirala kao Jugoslavena koji je u Veliku Britaniju stigao iz Njemačke preko Francuske. Ta teorija je bila odbačena, a George je bio osuđen za njezino ubojstvo. U konačnici na ponovljenom suđenju 2008. godine je oslobođen, a ovaj put odvjetnici nisu spominjali teoriju balkanske osvete. No šest mjeseci kasnije, policija je dobila anonimnu dojavu koja je oživjela tu teoriju.

Taj izvor rekao je kako 2001. godine u Portobello baru u centru Beograda jedan muškarac priznao da je ubio Jill Dando, hvalio se time, a okupljeno mnoštvo mu je i zapljeskalo. Rekli su da je muškarac bio Milan Mitrović, uz Arkana jedini Srbin koji se spominje u tom slučaju.

Arkan više nije bio predmet istrage, jer je, devet mjeseci nakon ubojstva Jill Dando, ubijen u predvorju beogradskog hotela. Mitrović je jedini koji o slučaju možda nešto znati i možda će nešto reći. On je potomak srbijanske obitelji koji su pobjegli iz Jugoslavije krajem 2. svjetskog rata. Rođen je u Velikoj Britaniji, a kriminalnim poslovima počeo se baviti još u mladim danima. Tijekom 90-ih vratio se u Srbiju i prijavio se u vojsku, pa je završio na ratištu u BiH. Tada je iskoristio niz mogućnosti koje mu je takva situacija nudila.

- Balkan je u to vrijeme bio Divlji zapad, a srbijanska enklava bila je jedna od najopasnijih mjesta na svijetu. No bilo je to dobro vrijeme za bogaćenje, pa su neki ljudi imali dosta dobar rat - rekao je.

Priznao je kako je Arkana sreo jednom.

- Kratko u Beogradu. Čuo je on za mene. Nitko nije putovao u taj dio svijeta bez da je on znao za to, a ja sam bio dosta neobičan primjerak, Englez koji dolazi na Balkan tijekom 90-ih. On je znao sve i svakog koji su dolazili u njegovu zemlju. Susret je bio dosta ležeran, no znao sam da me odmjerava i skenira. Razgovarali smo o nogometu i politici. Znao sam da je bivši pljačkaš banaka - rekao je.

Arkanovi Tigrovi počinili su niz ratnih zločina na području Hrvatske i BiH, no Mitrović je inzistirao u tvrdnji kako je Arkan bio "častan čovjek, nacionalni heroj".

- Bila je to propaganda, a ratovi se ovih dana dobivaju upravo zahvaljujući propagandi. Srbi su zločinci, čak i u filmovima - naglašava.

Kaže kako ga Arkan nije unajmio da ubije Jill Dando, te naglašava kako ga "nikada više nakon tog sastanka nije vidio". Da je upleten u taj slučaj saznao je 2009. godine kada su mu se policajci pojavili na ulaznim vratima.

- Pitali su me imam li pištolj. Rekao sam da imam nekoliko pištolja. Kad su me pitali gdje su mi, rekao sam im u Bosni. Zatim su me pitali znam li pucati iz pištolja. Rekao sam da znam. Na pitanje gdje sam ga koristio rekao sam im u Bosni, a zatim sam im rekao nemojmo više okolišati - prisjeća se.

Bio je ljut i zbunjen, a iako nije baš bio neki cvijetak, kako sam kaže, i bio je upleten u niz različitih slučajeva, nikada u ubojstvo nedužne žene, naglašava.

- Nije bilo lijepo što sam bio optužen za taj zločin. Ni meni ni mojoj obitelji. Tad sam imao jednogodišnjeg sina. Rekao sam im da znam taj kafić u Beogradu, znam čak i vlasnika, a neko vrijeme sam čak i živio u hotelu preko puta. No nitko mi nikada nije pljeskao kada sam ulazio - rekao im je.

Kada su ga pitali gdje je bio tog jutra kada je Jill ubijena, pokazao im je putovnicu s žigovima iz Makedonije u kojoj je tada bio. Kako je objasnio novinarima Daily Maila često je bio u Makedoniji zbog krijumčarenje cigareta, zbog čega je i odslužio zatvorsku kaznu. I to je bilo sasvim dovoljno da ga istraživački tim više ne kontaktira.

Tijekom istrage kontaktiran je i urednik BBC-a John Simpson koji je na dan ubojstva Jill Dando u Beogradu sastao sa Arkanom. Rekao im je kako Arkan nije znao tko je ona i da ga njezino ubojstvo ne zanima. Simpson se pitao ako su htjeli ubiti nekog britanskog novinara, zašto onda zapravo nisu ubili i njega, kad su već imali priliku. Adrian West, forenzički kriminalistički psiholog, također je razmatrao tu teoriju povezanosti sa Srbijom.

U svojoj analizi pitao se, ako je njezino ubojstvo bilo politički motivirano, zašto nitko za njega nije preuzeo odgovornost?

Također su istražili mogućnost da je riječ o ubojstvu iz strasti. Bivši partneri i njezin zaručnik isključeni su iz istrage, pa čak i tvrdnja da je ubijena po naredbi ruskog mafijaša. Istražene su tvrdnje da je ubijena zbog poveznice sa Crimewatchom, no to je bilo dosta nerealno s obzirom da ona nije bila istražitelj, već samo voditeljica, prezenter. Bila je tu i ideja da je ubijena po naredbi još jedne zloglasne ličnosti iz podzemlja - Kennetha Noya koji je bio povezan s pljačkom 1983. godine u kojoj je ukradeno 26 milijuna funti. 1996. godine bio je osumnjičen u slučaju Stephena Camerona, muškarca koji je izboden do smrti nakon rasprave s drugim motoristom.

U svibnju 1996. godine Jill je razgovarala sa njegovom djevojkom, koja je u trenutku ubojstva bila u automobilu i tako glavni svjedok. U trenutku ubojstva Jill Dando, Noye je već bio u španjolskom zatvoru i čekao izručenje zbog tog ubojstva mladića. U zatvoru i dalje odslužuje kaznu za taj zločin.

U prvih nekoliko mjeseci samo je devet onih od 1393 osumnjičenih pokazalo da su vrijedni detaljne istrage. Među njima je jedan njezin susjed, dečko iz bivše crkve i policajac. Tim koji je istraživao zločin radio je pod velikim pritiskom, s niz dokaza koji nisu vodili nigdje.

Krajem 1999. godine njihov doušnik im je dojavio kako je ubojica 36-godišnji kriminalac Steven Savva. Scotland Yard počeo ga je pratiti i nadgledati njegov svaki korak, no ubrzo je oslobođen sumnji, kao i ostala devetorica. Bilo je niz raznih teorija tijekom godina a mnogi se pitaju zašto ju je čekao na mjestu na koje ne dolazi često, jer je boravila većinom u stanu svog zaručnika. Zašto je ubijena ispred stana, usred bijela dana?

Čak ni nagrada od 250.000 funti nije urodila plodom, nije dovela do važnih informacija. I to je bilo znakovito.

Oružje kojim je ubijena nikada nije pronađeno, a nakon obrade čahure utvrđeno je kako je riječ o 9 mm pištolju koji je ili bio modificiran od startnog pištolja ili nekog drugog sličnog oružja. Metak je bio dva mm kraći od standardne municije, a pronađeni dijelovi pokazuju kako nije riječ o oružju kojeg koriste profesionalni ubojice.

- Čini se kako je ubojstvo izvedeno dosta učinkovito, no očita kontradikcija je to što je čahura ostavljena na mjestu zločina, a profesionalac koji zna što radi ne bi to dozvolio. I ne bi koristio takvo oružje - napisao je West.

I tu se sada može postaviti pitanje da li je ubojica možda bio amater koji je radio sam, i kojem se jednostavno posrećilo?

Osim njezinih susjeda još je šestero ljudi vidjelo muškarca srednjih godina "crnomanjastog mediteranskog izgleda" u njezinoj ulici, a kako saznaje Daily Mail, muškarac sličnog opisa viđen je i na lokalnoj ribarnici gdje je Jill bila netom prije nego je ubijena. Nakon 12 mjeseci istrage policija se fokusirala na muškarac koji je živio samo 500 metara od mjesta zločina. Ozbiljnog seksualnog prijestupnika, muškarca koji je bio posebno fascinirana BBC-vim zvijezdama i SAS-om a imao i veliko znanje o pištoljima. 16 godina prije ubojstva muškarac je pronađen u maslinastoj uniformi kako se sa nožem šulja ispred Kensington Palace, gdje je živjela princeza Diana.

Bio je to Barry George, lokalni ekscentrik koji je bio opsjednut i Freddiejem Mercuryjem. Sve ove informacije o njemu dovele su i do osude za ubojstvo 2001. godine. No nakon uspješne žalbe 2008. godine i ponovljenog suđenja, on je oslobođen. Njegov je odvjetnik tvrdio kako "nje bilo dovoljno dokaza", a poslije se i dokazalo kako je cijeli slučaj utemeljen samo na pretpostavkama.

Kako se bliži 20-godišnjica njezine smrti tako se i povećava interes za cijeli slučaj, pa će tako i sam George postati dio mnogih televizijskih priča i još će jednom oživjeti pitanje njezinog ubojice i misterije koja nikada nije riješena.