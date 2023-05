I danas pljuskovi i grmljavina, izdan narančasti alarm: 'Moguće su bujične poplave'

Pretežno oblačno povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim, prognozira za nedjelju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Mjestimice će biti obilne kiše, osobito na Jadranu i u područjima uz njega.

Vjetar slab do umjeren uglavnom istočni i sjeveroistočni, a u Slavoniji jugoistočni. U Dalmaciji umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, a na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura.

Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 17, a na Jadranu između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.

I danas je cijela Hrvatska pod žutim i narančastim alarmom zbog obilnih količina kiše te grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

Gospićka, kninska i splitska regija su pod narančastim alarmom, dok je ostatak hrvatske pod žutim alarmom.

- Ponegdje izraženiji pljuskovi s većom količinom kiše u kratkom vremenskom razdoblju. Lokalno su moguće urbane i bujične poplave - upozorava DHMZ.

I sutra kiša, pljuskovi i grmljavina

Sutra nas očekuje promjenljivo oblačno. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, u prvom dijelu dana ponajprije u Dalmaciji i na krajnjem istoku, a prema večeri i drugdje. Ponegdje je moguća obilnija oborina.

Najviše sunčanog vremena na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu krajem dana zapuhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 °C.

Najčitaniji članci