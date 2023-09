I danas pljuskovi, jedna regija u crvenom zbog jake bure. A onda nagla promjena i bablje ljeto!

DHMZ za danas prognozira u unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom poslijepodne uz sunčana razdoblja. Na Jadranu većinom sunčano, ponegdje umjerena naoblaka, a na jugu je moguće malo kiše ili pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, mjestimice na udare i jak. Na Jadranu bura, ponegdje jaka s olujnim udarima, posebno podno Velebita, a na jugu od sredine dana slab do umjeren jugozapadnjak, ponegdje i jugo. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 22 do 27 °C.

Sutra promjena i visoke temperature

U utorak nas očekuje diljem zemlje većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ponegdje umjerena naoblaka uz mogućnost i za malo kiše, a ujutro može lokalno biti magle. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, ponegdje s jakim, podno Velebita i olujnim udarima, a poslijepodne na srednjem i južnom dijelu ponegdje jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22 °C. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 °C, u gorju malo niža.

I ostatak tjedna bi trebalo biti sunčano vrijeme s dnevnom temperaturom do 26 stupnjeva.

- Sljedećih dana na kopnu jutra svježa, mjestimice i maglovita, a danju će prevladavati sunčano i toplije. Povremeno će biti umjerene naoblake, u utorak još uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Obilje sunca i topline bit će i na Jadranu. U utorak će još puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, koja će u srijedu oslabjeti - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Meteoalarm za Velebitski kanal

Sjever i istok zemlje su danas u 'zelenom', a Dalmacija je u 'žutom' zbog mjestimice jake bure. Najači udari vjetra očekuju se do 85 kilometara na sat.

Za Velebitski kanal izdano je crveno upozorenje zbog jake i vrlo jake bure, sve do 150 kilometara na sat.