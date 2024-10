I danas se nastavlja oblačno vrijeme i obilna kišta, izdan alarm: 'Moguće su poplave...'

U srijedu će na biti prolazno naoblačenje s kišom, a na Jadranu i uz njega i lokalno izraženim i obilnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Od sredine dana će biti sunčanije, ali i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju mjestimice i jak s olujnim udarima.

Na Jadranu se očekuje umjereno do jako jugo, južni i jugozapadni vjetar, još u noći ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 17 do 20 °C. Najviša dnevna većinom od 21 do 26 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Izdan je narančasti alarm za zapadnu obalu Istre, riječku regiju, gospićku regiju, Kvarner i Kvarnerić te sjevernu i srednju Dalmaciju zbog jakog vjetra s olujnim udarima, moguće lokalno obilnom kišom te grmljavinom.

- Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Moguće bujične i urbane poplave. Količina oborine 30-80 mm - javlja DHMZ.

- Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - dodaje.

Foto: DHMZ