I drugog Karlovčanina koji je nestao u Korani pronašli mrtvog

Za dvojicom utopljenika danima su tragali policija, vatrogasci i HGSS, i to na vodi i na obali, a teren se pregledavao i dronovima. Karlovačkim se spasiocima pridružio i HGSS iz Siska

<p>U petak je u Korani pronađen mrtav Karlovčanin <strong>Ivan Hok</strong> (63), koji je nestao prije 13 dana, kad se prevrnuo riječni čamac u kojem su bila tri muškarca, pri čemu se jedan utopio, a drugi se spasio plivajući.</p><p>Policija je najavila očevid na mjestu na kojem su danas u 13.25 sati pripadnici karlovačke Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli utopljenika, i to u blizini tzv. Vukelićevog mosta (u izgradnji) u naselju Mostanju.</p><p><strong>Željko Jurajevčić</strong> (50) pronađen je mrtav 23. listopada vrlo blizu mjestu na kojem je danas pronađen mrtav i Ivan Hok.</p><p>Za dvojicom utopljenika danima su tragali policija, vatrogasci i HGSS, i to na vodi i na obali, a teren se pregledavao i dronovima. Karlovačkim se spasiocima pridružio i HGSS iz Siska u pretraživanju Kupe i Save, ali se pokazalo da dvojicu utopljenika voda nije odnijela daleko, manje od kilometra od ušća Mrežnice u Koranu, gdje se čamac prevrnuo.</p><p>- Tijelo do danas nije bilo uočeno zbog toga što je u uvjetima visokog vodostaja voda mutna i i brza, kretala se brzinom od 15 do 20 kilometara na sat i stradali su nakon nekoliko dana mogli biti bilo gdje, pa i negdje u Savi - rekao je za Hinu pročelnik HGSS-a Ivica Škot.</p><p>Tijelo su danas, kako je rekao Škot, nakon dugotrajne i mukotrpne potrage uočila dvojica spasilaca HGSS-a iz čamca jer je dijelom bilo na površini te su ga prevezli do mjesta na obali gdje ih je čekala policija.</p>