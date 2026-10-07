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I hakerima je dosadno: 'SDP je trenutno pod napadom hakera'. Tvrde i da su locirali adresu

Piše 24sata,
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I hakerima je dosadno: 'SDP je trenutno pod napadom hakera'. Tvrde i da su locirali adresu
Foto: AI ilustracija
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Očekujemo da će se provesti potrebne radnje kako bi se utvrdilo tko stoji iza napada te identificirali odgovorni za ove nezakonite aktivnosti, poručili su u SDP-u

Iz SDP-a su se oglasili u srijedu nakon većeg broja upita kako je njihova digitalna infrastruktura pod hakerskim napadom. 

- SDP je trenutno izložen hakerskom napadu. Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran s IP adrese locirane u Hong Kongu - poručili su SDP-ovci.

Dodadju kako nadležne službe rade na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj prijavljen je nadležnim institucijama.

- Očekujemo da će se provesti potrebne radnje kako bi se utvrdilo tko stoji iza napada te identificirali odgovorni za ove nezakonite aktivnosti - dodaju u SDP-u.

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