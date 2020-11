I Johnsonov pas imao koronu?

Boris Johnson je u travnju hospializiran zbog zaraze koronavirusom, u to doba njegov pas Dilyn je kašljao, bio letargičan i odbijao ići u šetnje

<p>Dok se <strong>Boris Johnson</strong> borio za svaki dah u bolnici, njegov Jack Russell terijer <strong>Dilyn</strong> je kašljao, bio slab i odbijao ići u šetnje, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/boris-johnsons-dog-left-wheezing-23089780">Mirror. </a></p><p>Johnson je u travnju hospitaliziran u bolnici St Thomas s temperaturom i kašljem, a svi njegovi bliski ljudi su završili u samoizolaciju, uključujući zaručnicu <strong>Carrie Symonds</strong> i ministra zdravstva Matta Hancocka koji su se i zarazili.</p><p><strong>Symonds</strong> je tada još bila trudna, a ona i <strong>Dilyn</strong> su bili u samoizolaciji u kući na jugu Londona u kojoj živi i Johnson. </p><p> - Poznato je da je virus zarazio sve i svakoga u ulici Downing, ali izgleda da je se i mali Dilyn zarazio - rekao je izvor iz ureda premijera za The Sun i dodao:</p><p> - Nisu ga testirali pa ne možemo biti sigurni, ali u isto vrijeme kad je Johnson bio na intenzivnoj, a Symonds počela pokazivati prve simptome, Dilyn je bio jako letargičan, umoran i nije se ponašao kao inače. Kad pogledam natrag na to vrijeme, vrlo je moguće da je i on bio zaražen. Na sreću, i on i premijer su se oporavili. </p><p>Službeni znanstveni savjet Vlade kaže da nema dokaza da virus može prelaziti s ljubimaca ili da im ga vlasnici mogu prenijeti, ali psi se mogu zaraziti i imati blaže simptome.</p><p>S obzirom na to da nije bio testiran, ne zna se sigurno je li Dilyn bio zaražen koronom ili je samo bio letargičan jer mu je nedostajao vlasnik. </p>