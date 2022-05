I lijevi i desni: 'Perkovića i Mustača ne treba pomilovati. To bi bilo loše, ma skandalozno'

Od početka smo bili protiv pomilovanja Josipa Perkovića i Zdravka Mustača jer je potencijalno sudjelovanje i doprinos Domovinskom ratu jedno, a sudjelovanje u udbaškim likvidacijama nešto sasvim drugo, što treba biti adekvatno kažnjeno. Nažalost, taj epilog nismo vidjeli u hrvatskom pravosudnom sustavu pa ga je morala donijeti Republika Njemačka, istaknula je Mostova Marija Selak Raspudić komentirajući odbijenicu koju je ministar pravosuđa Ivan Malenica uputio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u slučaju pomilovanja Perkovića i Mustača.

'Nadamo se da predsjednik neće donijeti odluku o pomilovanju'

S obzirom na to da su molbe za pomilovanja podnijeli još neki branitelji, dodala je, sada će se vidjeti koliko je predsjednik doista dosljedan u onome što je od početka zagovarao da ga institut pomilovanja ne zanima, a koliko spreman činiti iznimke i ustupke, ovisno o tome koga politički ili ljudski zagovara.

- Mi se nadamo da predsjednik neće donijeti odluku o pomilovanja Perkovića i Mustača jer bi to bila jako loša poruka i nedosljedna onome što je zagovarao - istaknula je.

'Da sam na poziciji predsjednika, ne bih odobrio to pomilovanje'

Da će vladajući donijeti ovakvu odluku očekivao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin, koji također ne bi pomilovao ovaj dvojac.

- Svako pomilovanje, bez obzira na to tko ga je podnio, treba gledati odvojeno i s obzirom na ono što je u spisu predmeta i s obzirom na okolnosti slučaja. Ako se sjetimo slučaja Huanita Luksetića, to nije isto kao neki drugi za druga kaznena djela. Konkretno, što se tiče Perkovića i Mustača, ja spis nemam pred sobom, nisam mogao provjeriti koji su razlozi, ali ovako na prvu, iako to inače ne činim, nisam siguran da bih, da se nalazim na poziciji predsjednika Republike, odobrio to pomilovanje - istaknuo je.

'Treba vidjeti je li Milanović Milanović ili Pomilovanović'

Odbijenicu pozdravlja nezavisni Hrvoje Zekanović, koji smatra skandaloznim mogućnost pomilovanja Perkovića i Mustača.

- Treba vidjeti je li Milanović Milanović ili Pomilovanović. Teza da su Perković i Mustač za nešto zaslužni je potpuno pogrešna, ti ljudi su jedino zaslužni što se Domovinski rat dogodio. UDBA, odnosno tajne službe, su krive zbog agresije na Republiku Hrvatsku, a nisu zaslužne za njezinu slobodu. Ako ih predsjednik pomiluje, on je definitivno Pomilovanović - rekao je.

Ni Socijaldemokrat Franko Vidović nije očekivao da će Malenica donijeti drugačiju odluku.

- S obzirom na odnose između Vlade i predsjednika Republike, posebno nakon senzibiliziranja javnosti za i protiv oko ove teme, bio je očekivan odgovor od strane ministra Malenice. To sad postaje par excellance političko pitanje i još jedna od tema na kojima se lome koplja između predsjednika i Vlade - rekao je.

Da se treba držati svoje riječi, predsjedniku poručuje i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

- Ako je predsjednik Milanović rekao u kampanji da u njegovom mandatu neće biti pomilovanja, onda neka održi riječ do kraja. Kad je riječ o pomilovanju, tj milosrđu, onda trebaš postaviti kriterije. Ako se odlučiš za to onda trebaš reći "gle, u kampanji sam govorio da se time neću baviti, ali sam se u međuvremenu predomislio." Mislim da se oko drugih stvari predomislio, ali onda treba postaviti jasne kriterije po kojima će postupiti onda prema svima - rekla je.





