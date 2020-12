Niti jedno cjepivo nam ne garantira sto posto da se nećemo zaraziti, pa tako ni ovo protiv Covida-19, ali nam garantira da ćemo, ako se i zarazimo, imati znatno lakše simptome nego što bi možda imali bez cjepiva. Ne zna se još dovoljno, kažu nam znanstvenici, jesmo li nakon cijepljenja ipak bezopasni po druge.

I dalje ćemo morati nositi masku i distancirati se. Sedam nam je stručnjaka pojasnilo kako se cjepivom možemo zaštititi od težih simptoma bolesti, ne nužno i od ulaska samoga virusa.

Evo kako su nam odgovorili na pitanje možemo li i cijepljeni nekom drugom ipak prenijeti virus.

POGLEDAJTE VIDEO: Branka Aničić prva se cijepila u Hrvatskoj

Ivan Đikić, profesor na Sveučilištu Goethe i direktor Instituta za biokemiju (IBC2) u Frankfurtu

- Zasad nam nedostaje dovoljno informacija o tome koliko cjepivo sprječava transmisiju virusa te da li cijepljene osobe mogu biti kliconoše virusa iako nemaju simptome bolesti. Sigurno je da odobrena cjepiva stvaraju snažan imunološki odgovor i time blokiraju dio širenja virusa među populacijom. No dosadašnje studije nisu isključile mogućnost da cijepljene osobe i dalje mogu biti kliconoše, jer se virus može nalaziti lokalno u nosu i gornjim dišnim putevima (bez simptoma bolesti). Upravo radi toga se nakon cijepljenja preporuča nositi maske. Unutar nekoliko mjeseci cijepljenja populacije biti će prikupljeno puno više podataka o postotku cijepljenih osoba koje mogu djelovati kao kliconoše. Nakon toga ćemo evaluirati dosadašnje znanje i preporuke o epidemiološkim mjerama.

Nenad Ban, molekularni biolog na Švicarskom federalnom tehnološkom institutu (ETH) u Zürichu

- Još uvijek znamo samo da će cijepljena osoba imati daleko manje šanse razboljeti se, i imati ozbiljne simptome COVIDa-19, ali nemamo podataka da li će cijepljenje spriječiti da cijepljena osoba prenese bolest. Naime, dva različita tipa antitjela su odgovorna

za zaštitu od sistemskog oboljenja i infekcije virusa kroz sluznice. Cijepljenje potiče proizvodnju antitjela koja prepoznaju virus u krvi - to su takozvana IgG antitjela, ali se zasad ne zna da li će cijepljenje potaknuti i produkciju IgA antitjela, koja štite sluznice respiratornih puteva. Ako to nije slučaj, onda je moguće da cijepljeni ljudi dobiju blagi oblik infekcije SARS-CoV-2 virusom, od kojega neće oboljeti, ali će moći virus prenijeti. Međutim, je li to doista tako, znat će se više nakon dodatnih istraživanja.

Igor Štagljar, profesor i direktor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku medicinskog fakulteta Sveučilišta u Torontu

- Još uvijek ne znamo može li cijepljena osoba prenijeti virus ili ne može - kliničke studije faze 3 nisu bile tako dizajnirane da bi mogle dati odgovor na to pitanje. Pfizer i Moderna sad proučavaju upravo to, i odgovor bi trebali dobiti za četiri do šest mjeseci.

Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za histologiju i embriologiju, Centar za proteomiku

- Koliko je meni poznato, studije napravljene u okviru treće faze faze kliničkih istraživanja cjepiva nisu uključivale i pitanje mogu li ili ne ljudi koji su vakcinirani biti ponovo inficirani sa SARS CoV-2 virusom. Nastavno tome, mogu samo reći da takva mogućnost teoretski postoji samo ukoliko vakcinacija ne rezultira i prisustvom neutralizirajućih protuvirusnih protutijela u sluznici našeg dišnog aparata, a na to još nema jasnog odgovora, barem meni nije poznat. Moguće je čak da se cjepiva razlikuju po tom pitanju, što bi bilo važno znati. Ukoliko se dokaže da cjepiva ipak ne štite sluznicu dišnog sustava, moguće je zamisliti scenarij da vakcinirana osoba bude ponovo inficirana, i da čak može širiti virus. U tim slučajevima maska bi bila jako bitna - sve u svemu, pričekajmo još neko vrijeme jer se istraživanja koja će moći odgovoriti na ovakva i slična pitanja rade. Do tada se borimo za što veći odziv cijepljenju.

Andreja Ambriović Ristov, predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković

- U fazi tri kliničkog pokusa Pfisera i Moderne istraživana je djelotvornost cjepiva da zaštiti od razvoja bolesti. Nije istraživano može li se cijepljena osoba inficirati, i dalje prenosti virus. To se trenutačno istražuje i nadamo se ubrzo dobiti odgovor na to pitanje. Prema tome, cijepljene osobe i dalje moraju poštivati epidemiološke mjere, nositi masku i održavati fizičku distancu.

Branko Kolarić, epidemiolog, Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

- Ljudi koji se cijepe i oni koji prebole bolest imaju zaštitu od ponovnog razbolijevanja. No ipak, postoji mogućnost da prenesu zarazu na drugu osobu . Zato ćemo i dalje, uz cijepljenje, imati i druge mjere zaštite, dok god ne zaustavimo epidemijsko širenje bolesti.

Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva

- Prema dosad dostupnim podacima, ne može se sa sigurnošću isključiti mogućnost da osoba koja je preboljela Covid, ili je cijepljena protiv korone, i dalje može biti prenositelj virusa. Stoga se za sada preporuča nošenje maske i nakon procijepljenja.