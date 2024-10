I organizirani prijevoz učenika pati od velike boljke u školstvu, a to su nejednaki standardi

Školski prijevoz u Hrvatskoj organiziran je na lokalnoj razini. To je, naravno, jedino logično budući da svaki kraj ima svoje okolnosti, način življenja, organizaciju naselja itd. No to nas opet dovodi do pitanja nestandardiziranih uvjeta za učenike. Pa tako u Vodnjanu svog vozača Čileta čuvaju kao blago, a u Sinjskoj krajini autobusi se raspadaju na cesti. Zagreb ima posebno uređene školske autobuse, u drugim mjestima poštuju tek osnovne zakonske propise o obilježavanju školskog prijevoza.

