<p>U najtežim trenucima borbe s korona virusom primao sam deset litara kisika u terapiji. Nisam se praktički mogao pomaknuti niti sam mogao do toaleta udaljenog pet metara od bolničkog kreveta, počeo je svoju ispovijest ličko-senjski župan Darko Milinović opisujući za 24sata kritične dane svoje borbe protiv virusa koju je vodio u Općoj bolnici u Gospiću.</p><p>Milinoviću je prije 17 dana potvrđeno da je zaražen koronom. Prve dane nije imao nikakve simptome, a zbog fizičke spremnosti organizma nadao se da će tako i ostati. No onda su mu se pojavile poteškoće s disanjem i dijagnosticirana mu je obostrana upala pluća. Završio je u bolnici na kisiku. Prošlog petka došlo je do pogoršanja, a nalazi jetre upućivali su na proširenje COVID infekcije. Primao je tad spomenutih deset litara kisika u terapiji, što je, navodi, vrh liječenja što se tiče gospićke i ostalih županijskih bolnica u Hrvatskoj. Liječnici su ga zbog pogoršanja stanja htjeli prebaciti u respiracijski centar u Rijeku.</p><p>- Kolege liječnici odlučili su da zbog pogoršanja stanja moram u riječku bolnicu. Nisam bio za to i nagovarao sam ih da me odvoze. Rekao sam im: ‘Pustite me da se još malo borim ovdje, koliko je moguće, i ako dođe do daljnjeg pogoršanja, možete me poslati u Rijeku’. Nevoljko su to prihvatili, ali bio sam uporan - ističe Milinović.</p><p>Nasreću, nastavlja, nakon te kritične noći polako se počeo oporavljati.</p><p>- Htio sam dijeliti sudbinu s dvadesetak ljudi na odjelu koji su se sa mnom, kako bi se reklo, borili za svaki udah. Nisam se dao - ističe lički župan.</p><p>- U vremenu koje sam proveo na odjelu izgubili smo šestero ljudi. To je užasno. Teško je gledati tu iznemoglost, ali i strah u očima ljudi koji se bore za svaki udah - priča Milinović.</p><p>Nakon oporavka u bolnici krenuo je s vježbama disanja, koje je nastavio raditi i nakon što je otpušten iz bolnice.</p><p>- Bio sam inicijator tih vježbi na odjelu. Ljudi u određenom trenutku padnu u apatiju. Sve sam ih okupljao kako bismo zajedno vježbali. Mislim da su one bile presudne u mojem oporavku - napominje Milinović.</p><p>Upravo zbog ljudi s odjela, koji su izgubili bitku protiv korone, Milanović kaže da je najblaže rečeno neprimjereno gledati prosvjednike u Zagrebu koji su se nedavno okupili pod krinkom borbe za ljudska prava, ne poštujući epidemiološke mjere.</p><p>- Ne bih volio da se to nikome njihovu desi. Pozivam ih da obuku COVID odijela, dođu u gospićku ili bilo koju drugu bolnicu i pogledaju u oči ljude koji se bore za svaki udah i ne znaju hoće li biti onog sljedećeg da nastave život ili će umrijeti. Pozivam ih da čuju glas roditelja, supružnika koji zovu liječnika i pitaju jesu li im sin ili otac dobro i hoće li izdržati - rekao je Milinović.</p><p>Najgore je, nastavlja, čuti kad liječnik na poziv najmilijih mora reći: “Nažalost, nismo uspjeli”.</p><p>- Neka to čuju i vide ljude koji se bore za svaki udah, onda im valjda nikad više u životu neće pasti na pamet prosvjedovati na onakav način kako je nedavno to bilo u Zagrebu - poručio je Ličko-senjski župan.</p><p>Podržava Vladu i Stožer u svim aktivnostima koje se poduzimaju u borbi protiv epidemije.</p><p>- Nije vrijeme za politizaciju. Donosite najodlučnije i najteže mjere ako je to potrebno kako bi se spasio jedan jednini ljudski život - rekao je Milinović.</p><p>U ponedjeljak je otpušten iz bolnice na kućno liječenje. Napominje kako se na njegovim plućima još vide posljedice COVID infekcije, no nada se da će se uskoro vratiti svojim aktivnostima.</p><p>- Još desetak dana trebam se čuvati, a onda se polako vraćam uobičajenim fizičkim i drugim aktivnostima - kaže.</p><p>Milinović se zahvalio svima koji su mu tijekom borbe protiv korona virusa gotovo svakodnevno slali poruke podrške.</p><p>- Dobio sam na tisuće poruka podrške. U trenucima kad je najteže to doista puno znači - rekao je Milinović.</p><p>Ličko-senjski župan, prije nego što mu je potvrđena korona, nije teže bolovao niti imao kronične bolesti. Čitav život ovaj lički političar bavi se sportom i bio je u fizičkoj kondiciji. Redovito je igrao nogomet, vježbao u teretani, a nije tajna da uživa u vožnjama motociklom po grobničkom trkalištu.</p><h2>Josip Đakić vratio se u saborske klupe</h2><p>Nakon 44 dana bobe protiv korone u saborske klupe vratio se saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić. On je u bolnici proveo 24 dana, a od toga 14 dana u intenzivnoj njezi. Iako više ne treba cjelodnevno primati kisik, uz sebe u Saboru ima bočice s kisikom, a boca s kisikom mu je stalno i u automobilu, koji uzima kako bi mu se pluća što prije oporavila.</p>