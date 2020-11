I to je moguće: Što ako između Bidena i Trumpa bude 269:269?

Ako dođe do takvog rezultata, oko 600.000 stanovnika Wyominga imalo bi podjednaki utjecaj na ishod izbora kao 40 milijuna stanovnika Kalifornije

<p>Za pobjedu na američkim predsjedničkim izborima potrebno je da kandidat dobije najmanje 270 glasova elektora (od ukupno 538). Ukoliko oba kandidata završe sa 269 glasova, odluka o pobjedniku postaje dužnost Predstavničkog doma, piše <a href="https://ba.voanews.com/a/amerika-izbori-procedura-sta-ako-nema-jasnog-pobjednika/5631195.html">Voice of America.</a> </p><p>Međutim, umjesto glasanja na kojem svih 435 članova predstavničkog doma glasaju pojedinačno, delegacije svake države glasaju kao cjelina, što znači da će dominantna stranka u svakoj državi kontrolirati njene glasove. Kandidatu tada treba podrška 26 država u Predstavničkom domu da bude pobjednik.</p><p>Ako dođe do takvog rezultata, oko 600.000 stanovnika Wyominga imalo bi podjednaki utjecaj na ishod izbora kao 40 milijuna stanovnika Kalifornije.</p><p>Još jedna komplikacija u cijelom sustavu je mogućnost da se neki od elektora poslanih da glasaju za predsjednika 14. prosinca pokažu kao "nevjerni". Ranijih godina, u malom broju slučajeva, elektori koji su obećali da će glasati za određenog kandidata u Elektorskom koledžu su glasali za različitog kandidata.</p><p>Nekoliko država je usvojilo zakone kojima se elektori obavezuju da glasaju kako su obećali, a Vrhovni sud je zaključio da su takve restrikcije - legalne. I dalje je moguće da bi "nevjerni elektori" mogli pokušati utjecati na izbore, ali stručnjaci ističu da bi za to bio potreban izuzetno tijesan izborni rezultat i stupanj koordinacije među elektorima koji nije vjerojatan, piše <strong><a href="https://ba.voanews.com/a/amerika-izbori-procedura-sta-ako-nema-jasnog-pobjednika/5631195.html">VOA.</a></strong></p><p>Ustav predviđa da potpredsjednika SAD-a u slučaju neriješenog rezultata bira Senat. U glasanju za potpredsjednika, svaki senator ima jedan glas. Potpredsjednik se bira s većinom od 51 glasa.</p>