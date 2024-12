Olujna bura na Jadranu slabi. U petak sunčano, ujutro uz maglu. HAK: Za sva vozila otvorena A1

U petak će biti pretežno sunčano, u istočnim kopnenim predjelima mjestimice uz umjerenu naoblaku, a ujutro lokalno može biti i magle, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, ponajprije podno Velebita s olujnim udarima. Meteorolozi tvrde da će postupno slabjeti.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 3 i 8, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre te duž obale i na otocima od 10 do 16 °C.

Za cijelo obalno područje na snazi je žuti meteoalarm, a razina više alarma podignuta je za područje Velebita.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju meteorolozi.

Prognoza po regijama

U Istočnoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku, a ujutro ponegdje može biti i magle. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 3 i 6 °C.

U Srednjišnjoj Hrvatskoj će također biti pretežno sunčano, ujutro mraz, lokalno može biti i magle. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 4 i 6 °C.

Većinom sunčano će biti u Gorskom kotru i Lici, mjestimice uz umjerenu naoblaku, a ujutro po kotlinama može biti magle. Vjetar slab, u višim predjelima umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 0 i 5 °C.

U Istri će biti pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku. Vidljivost u unutrašnjosti Istre može ponegdje biti smanjena zbog sumaglice i magle. Puhat će slaba do umjerena, još ujutro samo mjestimice pojačana do jaka bura, do sredine dana će oslabiti i prema otvorenom moru okrenuti na slab do umjeren, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 3 i 8, u unutrašnjosti Istre između -2 i 3 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 11 i 16 °C.

I na Sjevernom Jadranu će biti sunca, ali i umjerene do jake bure, a podno Velebita s olujnim udarima, koja će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura između 11 i 15 °C.

Dalmacija će isto biti 'okupana' suncem. Puhat će umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, prema večeri u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 °C.

HAK: 'A1 otvorena za sva vozila' Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sav promet od 04:05 sati.

Zbog olujnog vjetra ili nanosa snijega za sav promet zatvorene su državna cesta 218 Donji Lapac-Bjelopolje, županijske ceste 4030 Duzluk-Kutjevo, 4253 Slatinski Drenovac-Jankovac, 5217 Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac.

Samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice,obilazak za ostala vozila je državnom cestom kroz Gorski kotar (DC3) te Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.