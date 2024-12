Junaci snijega i leda: HGSS-ovci kroz snježnu mećavu spašavali putnike, pacijente i trudnicu...

Trudnica iz snijegom odsječene Like, do koje su se na sam Božić HGSS-ovci probijali saonicama, dok je druga ekipa došla po nju helikopterom Black Hawk iz Zagreba, rodila je jučer u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, doznaju 24sata.

- Gospođa je primljena na Božić, dobila je trudove i rodila oko 7 sati. Sve je prošlo u redu - kratko je za 24sata potvrdio prof. dr. Goran Vujić iz Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj.

Vrijedna ekipa iz HGSS-a, koja ovih dana zbog velikih količina snijega ima pune ruke posla, na Božić je u suradnji s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom odradila akciju hitnog transporta iz sela Krbava u Općini Udbina.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i velikih nanosa snijega, cestovni pristup bio je otežan, a brzi transport u bolnicu moguć jedino zračnim putem, objavili su iz HGSS-a jučer na svom Facebooku.

- Ekipa od četiri letača-spasitelja HGSS-a poletjela je helikopterom Black Hawk iz Zagreba, dok su kolege iz HGSS-ove stanice Gospić probili put terenskim vozilom i saonicama. Zahvaljujući koordiniranoj akciji, trudnica je sigurno prevezena u bolnicu - objavili su iz HGSS-a.

Kako nam je dr. Darko Milinović iz OB-a Gospić rekao, trudnicu su odmah prevezli u Zagreb, gdje je, kako smo naveli, uspješno rodila.

HGSS-ovci su imali pune ruke posla na Božić zbog snijega koji je zadao muke brojnim mještanima na Psunju i u Požegi.

- U 8.30 sati na zamolbu domara PD-a Omanovac na Psunju, a zbog nanosa snijega i neprohodnosti za osobna vozila, izvršen je prijevoz osoblja do planinarskog doma. Domar je dovezen u 10.30 sati te je i raskrčen snijeg na nanosima i uklonjena su vozila s prometnice, nakon čega su i djelatnici HEP-a mogli pristupiti popravku električne mreže. Akcija je dovršena u 12.30 sati, a u njoj su sudjelovala dva člana naše stanice s terenskim vozilom. Uz to, članovi HGSS-a su otišli i do naselja Novo Zvečevo, gdje je devetero ljudi zbog neprohodnih cesta ostalo zarobljeno u kućama.

U 11.30 sati dolazi dojava o devet ljudi koji se nalaze u dva objekta u naselju Novo Zvečevo, a s kojima već treći dan nije moguće ostvariti kontakt zbog posljedica snježnog nevremena. Komunikacijom s Centrom 112 utvrđujemo da cesta još nije u potpunosti prohodna te u 12.20 sati četiri spasilaca s terenskim vozilom kreću prema Novom Zvečevu. Dolaskom na lokaciju nailazimo na dva srušena stabla i srušeni električni kabel pa dalje nastavljamo pješke. U objektima zatičemo osobe koje su u dobrom stanju, imaju namirnica za nekoliko dana, imaju grijanje pa nije bilo potrebe za većom intervencijom. Akcija završava u 15.35 sati povratkom u stanicu - objavili su HGSS-ovci.

Na sam Badnjak su spasioci iz Gospića imali akciju spašavanja pacijenta u Selu Visuć kraj Udbine.

- Akcija je bila popraćena jakom mećavom - ili kako mi to zovemo, GSS vremenom - napisali su.

Prva ekipa s terenskim vozilima i saonicama nije se uspjela probiti kroz snježne nanose, tek je druga ekipa s dva terenca i na turno skijama stigla. Sve je završilo do 6 sati ujutro. Nešto ranije su spasioci iz Zadra imali intervenciju na cesti Gračac - Knin. Tamo je u snježnom nevremenu ostalo zaglavljeno nekoliko vozila, unatoč zabrani kretanja tom dionicom.

- Na teren je krenula šibenska ekipa s dva vozila. U mjestu Zrmanja i Mala Popina našli su ukupno tri vozila u kojima su bila četiri strana i dva hrvatska državljanina. Ljudi su zbrinuti i prevezeni do Knina, gdje su smješteni u studentski dom. Akcija spašavanja bila je gotova u 2.30 sati - zaključili su.

Olujni vjetar i snijeg u dijelovima Hrvatske stvorili su velike probleme u prometu, osobito u Lici i Gorskom kotaru, a zabijelilo se i na moru. Snijega je bilo čak i na Braču i na Hvaru, a velikih problema je stvorio i u Slavoniji. Zbog toga su neka mjesta u okolici Požege ostali bez struje, a time i bez grijanja. Problema sa strujom je bilo i u okolici Gospića gdje su radnici HEP-a zbog velikih nanosa snijega imali problema pristupiti oštećenim dalekovodima. Osim toga, mnoge ceste su bile zatvorene za promet, a u jednom trenutku se nije moglo kretati ni dijelovima autoceste Zagreb - Split.