'Iako sam hendikepiran, hodam u SAD, bježim od siromaštva'

Američki predsjednik svim se silama trudi spriječiti ulazak ilegalnih migranata u Sjedinjene Američke Države, pa je tako donio odluku da se migranti za azil ne mogu prijaviti nigdje drugdje osim u mjestu do kojeg su stigli.

Kao opravdanje odluke, Bijela kuća počela je pratiti karavanu migranata Centralne Amerike koja je putovala na sjever, kroz Meksiko do SAD-a.

Ta mjera, koje će inicijativom građanskih udruga biti predmet rasprave na sudu, samo komplicira situaciju za migrante u karavani, jer mnogi od njih kažu da bježe od siromaštva i nasilja. Jedan od njih je invalid Isaac Peralta iz Hondurasa, čije dugačko putovanje traje još duže zbog njegovog hendikepa.

- Boli me cijelo tijelo. Danas nismo uspjeli pronaći prijevoz, pa smo cijelim putem hodali - objašnjava Peralta, koji ne zna točnu dijagnozu zbog koje ne može normalno hodati jer mu točna dijagnoza nikad nije ni postavljena.

- U našoj zemlji nema ničeg dobrog. Samo bogati tamo mogu dobro živjeti. Siromašni i hendikepirani poput mene ne mogu ništa. Nitko nas ne želi zaposliti. Izopćeni smo - objasnio je za BBC.

Peralta je objasnio da ih je država ostavila na cjedilu. Nemaju što raditi, pa samim time ne mogu kupiti ništa za jelo, odjeću ili obuću.

Caravana de migrantes: el reto de Isaac Peralta, que busca llegar hasta Estados Unidos en muletas



Cuando pasas suficiente tiempo con un grupo de 7.000 personas, es sorprendente la cantidad de veces que te topas con las mismas caras.



Detalles: https://t.co/7v66N4uJEq pic.twitter.com/jHDNtCktuP — Radio Libre 93.9 FM (@RadioLibre9) November 7, 2018

- Kako možeš platiti za sve te stvari ako nemaš što raditi - pita se Isaac, koji je na putu već posljednjih mjesec dana.

Ipak, unatoč svim zaprekama, Isaac je odlučan.

- Borimo se. Napustili smo svoje domove s ciljem da stignemo do Sjedinjenih Država. To nam je cilj. Dolazimo do njega, korak po korak. Teško je, ali nitko nije rekao da će biti lagano - ističe Isaac.

Karavana ljudi s kojom putuje je već prešla 1,500 kilometara. Do američke granice dijeli ih stotine kilometara. Isaac se nada da će uspjeti stići do nećakinje, koja živi u New Yorku.

- Sve riskiramo zbog sna. Ali uz malo Božje volje, uspjet ćemo. Nastavit ćemo. Moramo završiti to što smo počeli - izjavio je Isaac.

Isaac je bio odvojen od svojih prijatelja, s kojima se ponovno našao gradu Meksiku.

- Morate barem pokušati, to je ono što se računa. Ako ništa drugo, imat ću što ispričati svojim nećacima. Usprkos hendikepu, ipak sam uspio napraviti cijeli ovaj put - zaključuje.

Pentagon je poslao na tisuće vojnika kako bi zaustavili karavanu s mnoštvom muškaraca, žena i djece na granici. Bez obzira na to, Isaac je i dalje odlučan i ostaje pri namjeri da će ići na sjever sve dok ne uđe u Sjedinjene Američke Države.