Ići će na plaću od 8700 eura, a uzrujali su ga šareni kišobrani

Vjerojatno niste imali pojma da Ladislav Ilčić, dopredsjednik stranke Hrvatski suverenisti i udruge Grozd, ima svoj YouTube kanal. S obzirom na njegov najnoviji uradak, vjerojatno i bolje. U njemu se, naime, okomio na Grad Varaždin koji je u sklopu projekta 'Promo' naručio 12.500 kišobrana u - duginim bojama.

Ovako na prvu, pomislio bi čovjek da je gospodin Ilčić iskopao kakvu aferu oko nabave kišobrana ili njihove cijene. Ne, budući hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu problem vidi upravo u šarenilu kišobrana.

Kišobranima se, kaže, promovira homoseksualizam

- Sve je to lijepo i dobro do trenutka kada dolazimo do jednog spornog trenutka, a to je da su kišobrani u duginim bojama. Ja znam da su dugine boje simbol i Noinog saveza s Bogom, dakle jedan kršćanski simbol, ali činjenica je da za 99% ljudi u Hrvatskoj, a i svijetu, predstavljaju promociju LGBT pokreta, kaže Iličić, rekavši ono što je, da se poslužimo njegovom računicom, 99% vas i očekivalo.

- Mi, naravno, imamo različita mišljenja o tom pokretu i to je dobro, da imamo različita mišljenja. To je dobro, za društvo, da postoji različitost mišljenja. Međutim, problem nastaje kad jedan simbol, selektivno, jedne grupacije, kojim oni promiču svoju ideologiju, namećete svim učenicima svih škola. Dakle, ima u Varaždinu i anarhista, mogli su davati kišobrane na kojima će pisati 'A' ili 'Punk is not dead' ili ne znam što. To uvijek ostaje selektivno.

- Dakle, kad se grad stavlja u službu promocije, selektivno, bilo koje manje skupine, tu nastaje problem. Ti kišobrani su mogli imati vedute Varaždina, kao što recimo ima Vis na svojim kišobranima, mogli su imati crvene, bijele i plave kvadratiće kao simbol nečeg hrvatskog. Dakle, nešto što je opće - bilo Varaždin ili Hrvatska.

- Kad se na ovaj način zloupotrebljavaju europski novci, onda nastaje sumnja da Grad selektivno promovira ideologiju koju ne žele svi građani. Ako je to bila direktiva od Europskog fonda onda se tek trebamo zabrinuti je li to znak da se lakše dobivaju novci iz Europskog fonda ako se promovira homoseksualizam, zapitao se za kraj Ladislav Ilčić.

'Boje nisu nikoga povrijedile'

Ladislav Ilčić nije morao dugo čekati odgovor.

- Boje nisu nikoga povrijedile ali diskriminacija može duboko povrijediti, kratko su mu odgovorili varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok i njegova zamjenica Sandra Malenica, prenosi Varaždinski.hr.

Njima je putem Facebooka opet odgovorio Ladislav Ilčić.

- Spominjući diskriminaciju, dogradonačelnica i gradonačelnik otvoreno izražavaju da se ovdje radi o jednoj seksualnoj manjini a ne "samo o bojama". O toj manjini možemo imati različita mišljenja, no postavlja se pitanje, s obzirom da su ovdje spremni koristiti opću populaciju, djecu iz svih škola za promociju simbola jedne manjine, je li to njihov pristup i u gospodarstvu - da interese jedne druge manjine nameću cijeloj populaciji na teret, napisao je budući europarlamentarac.

Usta mu puna 'slobode mišljenja', ali...

Zanimljivo je, također, primijetiti koliko često, smirenim glasom, Ladislav Ilčić koristi termine poput slobode i različitosti mišljenja, iako je dobar dio svoje političke karijere aktivno posvetio negaciji prava seksualnim manjinama.

Sretan nije bio ni zbog migranata. Godine 2015., nakon kontroverznog intervju na N1 televiziji, gdje se okomio na migrante, rekao da njihova djeca 'nisu ista kao naša', te pozvao da se na granice postavi vojska, od njega se ogradio čak i Tomislav Karamarko rekavši 'da to nije stav Domoljubne koalicije'.

Godinu ranije, Ladislav Ilčić navodno se potukao s kolegom iz Hrasta, Krešimirom Miletićem i protom zaradio - šamar. Ilčić je tada navodno bio za koaliciju s HDZ-om, a Miletić je bio protiv.

Od sredine 2021. ide u Europski parlament

Čovjek kojeg uzrujavaju šareni kišobrani od sredine 2021. ide u Europski parlament, kao zamjena Ruži Tomašić, koja će svoj posljednji dan odraditi 21. lipnja 2021. godine. Tamo ga čeka plaća od 8700 eura, prije poreza.