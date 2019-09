'Ići ću i u Bleiburg i Jasenovac, sve žrtve zaslužuju počast...'

Nezavisni kandidat na predsjedničkim izborima Miroslav Škoro izjavio je u ponedjeljak kako namjerava podjednako komemorirati žrtve Bleiburga i Jasenovca jer je važno svim žrtvama odati počast.

"Smatram da je važno dati počast svim žrtvama. To je minimum građanskog i civilizacijskog dosega. Hrvatski narod je toliko podijeljen da nam još jedna podjela stvarno ne treba, pogotovo ne podjela po žrtvama. Definitivno ću ići u Bleiburg, ali ću ići i u Jasenovac", rekao je Škoro gostujući u emisiji "Bujica" Velimira Bujanca na televiziji Z1.

Odgovarajući na pitanje slaže li se s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović da je ulazak Srbije u Europsku uniju i hrvatski interes, Škoro je kazao kako smatra da je Srbija predsjednika Aleksandra Vučića još jako daleko od europskih integracija.

"Svatko treba ući svugdje gdje je zaslužio, a da bi ušao, mora to zaslužiti. Europska unija je zajednica naroda za koju smo mi, kad smo u nju ulazili, morali proći vrlo trnovit put, ispuniti sve uvjete. Tu nema politikantstva, nema kompromisa i nema ustupaka. Smatram da je Srbija trenutno jako daleko od toga da ispunjava uvjete koji su nužni“, rekao je Škoro.

Kao ključna otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije naveo je pitanje neriješenih granica, te pitanje odštete koju Srbija mora isplatiti hrvatskim ratnim zarobljenicima.

"Nema nastavka razgovora s bilo kojom državom o njihovom ulasku u bilo kakvu zajednicu dok se ne riješe ta pitanja", ustvrdio je.

Kao središnje pitanje svoje političke predsjedničke platforme Škoro je izdvojio ustavnu promjenu predsjedničkih ovlasti jer smatra da čelnik države mora djelovati kao aktivni korektiv političkim elitama koje trenutno "odlučuju doslovce o svemu" kao i političkoj oligarhiji "šefa stranke koja je dobila najviše glasova".

"Promjenama Ustava uloga predsjednika države svedena je na nulu. On ili ona totalno je nebitan, fikus, ne može napraviti apsolutno ništa. To treba prestati. Mislim da to nije dobro", kazao je Škoro.

Svima koji u medijima napadaju njega i njegovu obitelj poručio je da ga ništa neće obeshrabriti, ustvrdivši kako ti napadi dolaze iz izvora "koji je vrlo blizak strukturama vlasti"..

"Moja supruga i ja smo odlučili da ćemo poduzeti određene zakonske radnje u tom smislu. Ono što bih poručio onima koji napadaju je - neka napadaju još i više; ono što je laž, što je bjelodana uvreda, za to ćemo pokušati dobiti satisfakciju na drugom mjestu. Ali neće im uspjeti da me obeshrabre, uplaše i na neki način zaustave. Ja sam odlučio u ovome ići do kraja", rekao je.

Svima koji se pitaju gdje je bio 1991. poručio je kako smatra da je "dao određeni doprinos svojom pjesmom i radom", ustvrdivši da se domovina "ne brani samo s puškom u ruci, već i radom, vjernošću, vjerodostojnošću, ljubavlju, pjesmom".

"Iza mene stoje moje pjesme, moji rezultati, moje obrazovanje. Ne ocjenjuje se samo kampanja nego cijeli život i mislim da će to birači prepoznati", zaključio je Škoro.

(abe)