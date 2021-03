Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić odlučio je prekršiti džentlmenski dogovor sa svojom strankom, HDZ-om. Nakon što su 24sata dan za danom otkrivala njegove afere i korištenje državne imovine, šef HDZ-a Andrej Plenković odlučio je riješiti ga se. Dogovor je bio da se županijska organizacija koju je Žinić vodio raspusti, Žinić se povuče i više ne kandidira za župana. Zauzvrat će ostati župan do kraja mandata, a HDZ ga nije još poslao ni na stranački sud časti, koji je korak do izbacivanja.

No kako doznajemo od sugovornika iz uprave županije, ali i HDZ-ovaca, Žinić ipak planira ići u izbornu utrku.

- Naručio je da mu se napravi popis svih projekata koje je odradio u zadnjih sedam godina i s tim planira u kampanju - kaže nam jedan sugovornik iz uprave.

Ivo Žinić, po običaju, nije nam se javio na poziv niti je odgovorio na SMS kad smo ga jučer pitali o njegovoj kandidaturi.

Ali tu odluku potvrđuju i mnogi stranački kadrovi, koji znaju da sprema novi pokušaj ofenzive na županijsku vlast.

- Nikome baš nije jasno zašto to ipak radi, ali Žinić okuplja ljude za svoju nezavisnu listu. I to planira objaviti u zadnji tren iako više neće biti u HDZ-u. Očito računa da će dio birača njega i dalje percipirati kao HDZ-ova kandidata iako je on u stranci prekrižen i kandidat je Ivan Celjak, koji nema veze s njegovom ostavštinom - kaže nam sugovornik iz HDZ-a.

Treba mu utjecaj i moć

Ali svakako će Ivo Žinić, iako u silaznoj putanji, odnijeti dio glasova svojoj bivšoj stranci. Neki pretpostavljaju i kako je plan da s listom osvoji dio glasova i bude jezičac na vagi ako HDZ-u bude nedostajala koja ruka za većinu u skupštini i podršku novom županu. Žinić bi tako održao utjecaj i moć. A to je u njegovu slučaju itekako važno. Točnije, egzistencijalno. Jer on živi i dalje besplatno u državnoj kući iako je obitelj naslijedila druge nekretnine i više nisu nezbrinuti.

Ured za stambeno zbrinjavanje već je pokrenuo reviziju ima li pravo Žinić na tu katnicu u Glini. I to još prije 16 mjeseci. Apsurd je da odluku mora potpisati sam župan, pod čiju su nadležnost prešli uredi državne uprave. Slučajno ili ne, Žinić tu odluku odugovlači jer roka nema.

Nadalje, Žinić bespravno već 26 godina koristi državni stan u Zagrebu. I zbog njega se spori s Ministarstvom branitelja, ali je cijeli postupak zastao već više od godinu dana i ministarstvo je bilo blagonaklono prema Žiniću.

Borba na desnici za potresom razrušenu županiju očito će biti žestoka. Jer dosad je bio favorit HDZ-ov saborski zastupnik Ivan Celjak, koji privremeno vodi i županijsku organizaciju, a Žinić bi mu mogao odnijeti dio glasova. Domovinski pokret kandidirao je Damira Markuša, bivšeg pripadnika HOS-a, koji ima ugled na desnici.

SDP nema svoga kandidata, ali podržava radijskog voditelja Daniela Berdaisa, koji ide kao nezavisni kandidat i pokušava okupiti lijeve snage. Upravo se između Berdaisa i Celjaka trebala voditi glavna bitka u drugom krugu, a sad Žinić ne ide na ruku kandidatu svoje stranke.

I drugi aferaš na izborima

HDZ ima očiti problem u županiji. Jer su, unatoč upozorenjima iz središnjice, kao kandidata te stranke za gradonačelnika Popovače istaknuli Romana Rosavca. Rosavec je Žinićev zamjenik i vjerni suradnik, a neki u HDZ-u zovu ih Lolek i Bolek, po kultnom crtiću. Iako je bilo najava da će, u slučaju da HDZ u Popovači podrži Rosavčevu kandidaturu, ogranak biti raspušten, to se ipak nije dogodilo. Lokalni HDZ podržao ga je jednoglasno, pa su u stranci odlučili kako bi raspuštanje bilo kontraproduktivno. Ali nema sumnje da će Rosavec i Žinić i dalje politički surađivati.

Rosavec je također opterećen aferama. Podsjetimo, otkrili smo mu da ima stan u Zagrebu koji nije prijavio u imovinskoj kartici iako je to po zakonu morao. Prijavio je klijet u imovinskoj kartici iako je riječ o novoj, veoma skupo uređenoj kući. A policija ga istražuje i zbog službenog vozila.