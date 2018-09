'Ide ravno na nas!': Valovi od 4 metra i vjetar čupat će kuće?

Uragan je skrenuo direktno na nas! U petak ujutro bi trebao pogoditi u Myrtle Beach u Južnoj Karolini, govori nam student Antonio Ivić (24) iz Zagreba. On i njegov cimer imali su plan da ostanu u kući, no s obzirom na pomalo iznenadno mijenjanje smjera kretanja uragana Florenca to im više nije opcija. Ako ostanu u kući, pogodit će ravno u njih.

[video: 1201223 / ]

- Nema šanse da ostanem u kući - kaže Antonio.

Zaklon od oluje četvrtog stupnja potražit će u lokalnoj školi koja je izgrađena baš za takve slučajeve, a od obale je udaljena otprilike 7 kilometara, što znači da bi i nju poplava i vjetar mogla itekako pogoditi.

- Iako ostajemo u uraganu, cimer i ja bacamo fore kako bi smanjili nervoze. Uplašeni smo, ali moramo ostati smireni - govori Ivić.

Već jučer grad je bio pust, no danas je još manje ljudi. Tek nekoliko susjeda ostalo je u svojim kućama. Prozore su zaštitili i priredili kajake i čamce tako da su spremni kada sve poplavi.

Walmart at glenn school rd in Durham, nc Noboday was fighting just pushing and rushing to get water Objavljuje Jenetha Diamondz Satterfield u Utorak, 11. rujna 2018.

Još uvijek se ne zna koliko ljudi će biti u skloništu, a koliko će ih hrabro ostati braniti svoje kuće od poplave i uragana. Iako su dućani praktički opustošeni, Antonio je hrane nakupovao za otprilike tjedan dana.

Meso koje su kupili skuhat će i spremiti u skloništu, iako i tamo ima namirnica. Jako je teško za predvidjeti išta u ovakvoj situaciji, no mještani kažu da bi evakuacija zbog poplave mogla potrajati i do tri dana. Nekoliko njih susretalo se s uraganima, no puno manjima. Jedan od susjeda čak 12 puta je branio svoju kuću. Ne zna se hoće li to i ovoga puta ponoviti, ili će sigurnost potražiti u skloništu.

Uragan blago slabi

Uragan Florence blago slabi dok se nastavlja približavati obalnim područjima Karoline u SAD, priopćio je u srijedu američki Nacionalni centar za uragan (NHC), dodajući kako još uvijek očekuju oluje i kiše opasne po život.

NHC je upozorio na tri prijetnje koje će pogoditi Sjevernu i Južnu Karolinu: prva su visoki valovi koji će udariti u tipično suha područja, druga su nagle poplave izazvane obilnom kišom, a treća su jaki vjetrovi na obali i unutrašnjosti. Valovi koje bi Florence mogla izazvati dosegnut će do četiri metra. Njegovi će vjetrovi iz zemlje čupati kuće te izazvati štetu na građevinama.

Foto: NASA

Na udaru uragana naći će se i šest nuklearnih elektrana, no iz Savezne agencije za upravljanje u hitnim slučajevima istaknuli su kako nisu zabrinuti zbog elektrana.

Florence, uragan koji zbog slabljenja prešao iz četvrte kategorije u treću, nalazi se oko 595 km istočno-jugoistočno od plaže Myrtle u Južnoj Karolini, s maksimalnom snagom vjetra od 185 km na sat, objavio je prognostičar u Miamiju na Floridi.

Foto: RANDALL HILL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Središte Florence kretat će se preko jugozapadnog Atlantskog oceana između Bermude i Bahama u srijedu navečer i približit će se obali Sjeverne Karoline ili Južne Karoline u četvrtak i petak, izjavio je NHC.

Foto: CHRIS KEANE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prijevozna poduzeća u Georgiji i Karolini ubrzala su rad kako bi sačuvala imovinu i zaposlenike na putu uragana Florence u srijedu, jer su se već osjećali poremećaji u američkom opskrbnom lancu.

Luka Wilmington u Sjevernoj Karolini produžila je radno vrijeme za vlakove i kamione kako bi očistila teretne kontejnere iz kompleksa. Pristup u luku bit će zabranjen u ponoć. Američki željeznički operator CSX Corp također zatvara vrata na svojim terminalima u srijedu navečer.

Zalihe hrane nestaju

Oko 1,7 milijuna ljudi dobilo je nalog za evakuaciju iz Južne i Sjeverne Karoline i Virginije.

"Vrijeme za pripreme je gotovo isteklo", rekao je guverner Sjeverne Karoline Roy Cooper na novinskoj konferenciji. "Katastrofa je pred vratima i ulazi".

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zalihe hrane i piće u mnogim su trgovinama gotovo nestale.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako je Florence snažniji uragan nego se očekivalo, ali i naglasio: "Mi smo spremni ".

Hurricane Florence is looking even bigger than anticipated. It will be arriving soon. FEMA, First Responders and Law Enforcement are supplied and ready. Be safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2018

U srijedu je Georgia objavila izvanredno stanje, nakon obje Karoline, Virginije, Marylanda i Washingtona.

Foto: RANDALL HILL

Guverner Georgije Nathan Deal savjetovao je stanovnicima "da se pripreme na učinke uragana na kopnu ali i na dizanje razine vode u obalnim područjima".

Zadnji uragan koji je izravno udario na Sjevernu Karolinu bio je Hazel 1954., razorna oluja u kojoj je poginulo 19 ljudi.