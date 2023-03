Ideja je dobra, ali nacionalni ispiti ne bi trebali postati tek novi trošak za instrukcije

Hoće li nas nacionalni ispiti prosvijetliti više od onoga što zapravo već znamo? A znamo da su naši učenici, kao i oni u većini drugih zemalja, po znanju i vještinama uglavnom prosječni. To ne znači da su loši, ali statistika od čak 70% odličnih u osnovnim školama jednostavno ne odgovara istini. Znamo i da naši učenici jesu nešto lošiji u matematičkim i čitalačkim vještinama, kao i to da nam obrazovni sustav škripi na brojnim poljima koje treba rješavati bez obzira na nacionalne ispite. Je li neophodno da učenici osmih razreda rješavaju ispite iz baš devet predmeta, o tome treba razgovarati. No redovna provjera nekoliko osnovnih predmeta na nacionalnoj razini dugoročno bi svima mogla donijeti korist. Učenici će dobiti standardizirano vrednovanje svog znanja i moći će jasnije vidjeti gdje je eventualni problem i koje su im mogućnosti. I čak da mogu više od onoga što su mislili da mogu. No mnogo je važnije da se napokon uvede red u ocjenjivanje, da i nastavnici dobiju bolji uvid u to kako raditi s učenicima, a na kraju ih i vrednovati. I da se, ne manje važno, smanji pritisak roditelja na nastavnike i škole jer - petica mora biti.