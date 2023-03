'Idemo u prikupljanje potpisa da Dobronić dođe u Sabor. A bit će tu još oporbenih inicijativa'

Sastao sam se jutros s predsjednikom SDP-a Peđom Grbinom i dogovorili smo sastanak oporbe u petak kada ćemo prikupljati potpise da se na dnevni red stavi izvješće predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića za 2020. i 2021. godinu o stanju u pravosuđu, najavio je Mostov Nikola Grmoja.

Dobronića žele dovesti u Sabor, istaknuo je, kako bi raspravili aktualnu situaciju u slučaju franak, ali i niz drugih tema.

- Vidimo pokušaj obračuna banaka s predsjednikom Vrhovnog suda, ali želimo govoriti i o nizu drugih tema, primjerice, najavi izmjeni Zakona o kaznenom postupku, koje je Dobronić ocijenio izrazito negativnim. Premijer pokušava zaustaviti curenje informacija u medije, što smatramo pokušajem prikrivanja korupcije pa i o tome želimo razgovarati s predsjednikom Vrhovnog suda - kazao je.

No, to nije sve. Grmoja je najavio još oporbenih inicijativa za ovaj mjesec. GLAS kreće u prikupljanje potpisa i za raspravu o roditeljima njegovateljima u okviru Zakona o socijalnoj skrbi, a Karolina Vidović Krišto o smjeni Gordana Jandrokovića s mjesta predsjednika Sabora.

- Dat ćemo potpise jer ne možemo biti protiv oporbenih inicijativa, a i stvarno predsjednik Sabora zloupotrebljava svoje ovlasti. No, skloniji smo konstruktivnim inicijativama poput reforme rada Sabora koju predlaže Marija Selak Raspudić. Znamo često ići s opozivima i ne kažem da oporba treba odustati od toga, ali sada smo imali opoziv premijera i znamo kakav će ishod biti što se tiče opoziva predsjednika Sabora, no dat ćemo potpis za to - istaknuo je.

Najčitaniji članci