Rasprava o opozivu premijera, Jandroković ušutkavao Vidović Krišto: 'Klevntnic, presdz

Ovaj prijedlog je još jedan loš uradak oporbe koji se zasniva na nizu neistina i netočnih tvrdnji. Jedina mu je svrha skrenuti pozornost na postojanje oporbe koja ne daje nikakav konstruktivan doprinos zaštiti građana i gospodarstva u isprepletenim krizama, niti ostvarivanju nacionalnih strateških ciljeva. Od 33 zastupnika koji su potpisali ovaj prijedlog, čak 29 njih je pokazalo svoje pravo lice u prosincu prošle godine kada je odbilo izglasati sudjelovanje Republike Hrvatske u Misiji Europske unije za vojnu pomoć Ukrajini, istaknuo je premijer Andrej Plenković u vrlo opširnom obrazloženju odbijenice oporbene inicijative za njegovom smjenom.

A pokrenuo ju je Domovinski pokret na čelu s Ivanom Penavom skupivši potpise 33 oporbena zastupnika. Do sada su pokretali interpelacije o radu Vlade, a ovog puta su odlučili "udariti" direktno na premijera. Vrijeme je, poručuju, da ode s čela Vlade zbog brojnih afera - od pljačke INA-e, urušavanja zdravstvenog sustava, spore obnove, neprocesuiranje ratnih zločina, brojnih smjena ministara zbog korupcije, a koje je on birao pa i branio, do posljednje SMS afere u koju je i on sam upleten. Plenković poručuje da osnove za izglasavanje nepovjerenja nema, a cijelo očitovanje objavili smo prošlog tjedna.

Premijer je stigao na "rešetanje" s potpredsjednicima Vlade - Tomom Medvedom, Anjom Šimpragom, Davorom Božinovićem, Olegom Butkovićem te ministrom zdravstva Vilijem Berošem, a prije same rasprave, šef SDP-a Peđa Grbin zatražio je stanku.

- Hrvatska je pri dnu EU, a pri vrhu po korupciju u koju je direktno upleten AP i njegova svita. AP, koji nas je uvjeravao da ima istančane radare, ali očito ne funkcioniraju kad se radi o njegovom Uredu. Sve afere vode prema famoznom AP-u - poručio je.

Fascinantna je koalicija ljevice i desnice, odgovorio mu je HDZ-ov Marko Pavić.

- Da, nas iz 12 oporbenih stranaka se našlo na istoj strani. Okupila nas je ideja da RH ne stoji dobro, da ne ide u dobrom smjeru - uzvratio je Penava u ime predlagatelja ove inicijative.

Nabrajati sve afere, naglasio je, bilo bi suludo zbog njihova ogromnog broja. Ponovio je pet gore navedenih točaka zbog kojih traže opoziv premijera.

- Stvorili ste u Hrvatskoj okruženje divljeg Zapada u kojem cvjeta korupcija i u kojem vi mislite, kako ste rekli, da možete što god hoćete, ali kad Europski javni tužitelj pokuca na vrata vidimo da to baš i nije tako - poručio je Penava.

Mostova Marija Selak Raspudić pita se jesu li ministri koji sjede sada preko puta njih uz Plenkovića idući koji će otići.

- Nikada u povijesti nismo imali tako autoritarnog cenzora koji je odnarođen od problema s kojima se suočava narod - istaknula je Selak Raspudić, a HDZ-ov Željko Reiner poručio da ova inicijativa pokazuje da su maske pale, kao u slučaju glasanja o vojnoj pomoći Ukrajini, te i on još jednom stavio naglasak na suradnju desnice i ljevice.

Nezavisna Karolina Vidović Krišto i predsjednik Sabora Gordan Jandroković opet su ušli u sukob jer je zastupnica oplela po Jandrokovićevu ističući njegovu upletenost u kriminal, a on ju optužio za klevetu.

- Vi ste lažljivica i klevetnica - kazao joj je Jandroković, a Vidović Krišto uzvratila da je on nepogoda za Hrvatsku.

- Ajde, klevetnice, prestanite govoriti - poručio je pa zastupnici udjelio tri opomene.

Uskoro više...

Najčitaniji članci