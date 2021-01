U eksploziji koja je u srijedu urušila zgradu u središnjem Madridu poginula su četiri muškarca, a deset je ljudi ozlijeđeno, izvijestila je u četvrtak služba za hitne intervencije u glavnom gradu Španjolske. Među smrtno stradalima su svećenik, električar, zidar i nezaposleni stranac.

Policija zbog opasnosti od urušavanje šesterokatnice nije mogla ući i istražiti uzrok eksplozije, a zasad i dalje vjeruje da je nesreću izazvalo istjecanje plina.

- Pretpostavljamo da je došlo do istjecanja plina no tek trebamo istražiti što se dogodilo. Moramo unutra sve pregledati tako da još uvijek ne možemo definitivno reći što je uzrok - rekao je glasnogovornik policije ispred oštećene zgrade. Policija je u četvrtak dronovima pregledavala unutrašnjost te čekala da tehničari provjere je li ulazak u krhke ostatke zgrade siguran.

Zgrada u Ulici Toledo na broju 98 u vlasništvu je Katoličke crkve, odnosno lokalne župe. Ondje je bilo nekoliko stanova u kojima žive svećenici, prostorije za sastanke, a također i ured Caritasa.

Plinska instalacija navodno nije funkcionirala dobro proteklih dana no zbog napadalog snijega tehnička služba nije mogla pristupiti zgradi pa je pregled bio odgođen. Na Madrid se bila obrušila intenzivna snježna oluja kakve se ne sjećaju niti najstariji stanovnici a ulice su zbog nedostatka ralica, lopata i soli ostale neočišćene i tjedan dana kasnije.

S obzirom da je pregled instalacije bio odgođen, iz susjedstva je došao pomoći 35-godišnji župljanin David Santos Muñoz. Po struci električar ušao je u zgradu zajedno s 36-godišnjim svećenikom Rubénom Pérezom de Ayalom te pregledavao kvar. Kutija s instalacijama, pored koje su stajali, prsnula je. S obzirom da je plin već bio istjecao te se proširio po gornjim katovima zgrade došlo je do eksplozije. Policija trenutno provjerava tu verziju događaja.

- Ne znamo je li rukovanje plinskom instalacijom dovelo do eksplozije. To tvrditi bilo bi upuštanje u pustolovinu, no čini se da je do eksplozije došlo zbog velike akumulacije ispuštenog plina u zatvorenom prostoru zgrade - rekao je Mariano Fuentes, dužnosnik za urbanizam u lokalnoj vladi Madrida.

- Na terenu su policijski specijalisti, znanstvena policija, oni bi sada trebali otkriti kako je došlo do eksplozije - dodao je.

U eksploziji, do koje je došlo oko 15 sati, poginuo je električar Santos Muñoz, otac četvero djece. Svećenik Rúben Pérez koji je bio s njim prevezen je u teškom stanju na sjever grada u bolnicu La Paz no preminuo je ondje u 1.42 sati u noći.

Od siline praska poginuo je i 45-godišnji zidar Javier Gandia dok je izlazio iz zgrade nasuprot gdje je obavljao radove.

- Eksplozija ga je zahvatila dok je prolazio ulicom. Išao je po nešto u kombi. Imao je baš veliku nesreću izaći upravo tada - rekao je načelnik obližnjeg mjesta La Puebla de Almoradiel iz kojega je nesretni zidar svaki dan putovao na posao u Madrid.

Život je također izgubio Stefko Ivanov, nezaposleni Bugarin. Da je preživio napunio bi danas (četvrtak) 47 godina. On je hodao ulicom prema pučkoj kuhinji koja se nalazila u zgradi gdje je došlo do eksplozije.

- U trenutku eksplozije i ja sam hodala ulicom Toledo. Ulica je bila puna odlomljenih cigli i stakla. Da sam samo malo brže koračala vjerojatno bih i ja bila poginula - rekla je prolaznica Tania.

Deset osoba je ozlijeđeno no čini se da im život nije u opasnosti. Više automobila parkiranih ispod zgrade je oštećeno zbog materijala koji se padao po njima.

- Samo srećom nije bilo više žrtava - izjavio je madridski gradonačelnik José Luis Martínez-Almeida.

Ulicom Toledo obično pješači puno ljudi, a također prolaze i brojni automobili te autobusi. No zbog ranije poledice te upozorenja da se ne koriste auti ako nije neophodno, a također i zbog pandemije koronavirusa zbog koje mnogi rade od doma, nije bilo puno prolaznika u trenutku eksplozije. Krhotine se nalaze na tlu a ulica je zatvorena sve do obližnjeg kružnog toka Puerta de Toledo u čijem središtu se nalaze stara kamena gradska vrata.

- Vatrogasci i dizalice uklanjaju gornje katove zgrade - rekao je Fuentes iz odjela za urbanizam. Ti katovi su potpuno uništeni dok su prizemlje i prvi kat, gdje je dan ranije gorjela vatra, očuvani.

Stanovnici iz okolnih zgrada također su evakuirani dok se ne pregledaju i njihovi stanovi zbog mogućnosti od kolateralne štete. Eksplozija je uzdrmala nastambe u krugu od oko 400 metara.

Zgrada u kojoj je došlo do eksplozije nalazi se između umirovljeničkog doma i škole. Nitko od umirovljenika i djece nije ozlijeđen. Oni su bili evakuirani odmah nakon urušavanja. Među evakuiranim učenicima je i djevojčica Jimena čiji je otac stigao u trenutku dok su djeca izlazila na ulicu.

- Zahvaljujući neočišćenom snijegu djeca nisu bila vani u dvorištu u trenutku eksplozije nego u učinioci. To je pravo čudo - rekao je otac. On živi pored škole. - Nismo znali što se događa. Trčao sam i vidio da evakuiraju djecu iz škole. Bila su uplašena - dodao je.

Škola je u četvrtak zatvorena dok se ne ustanovi sigurnost njenih zidova. Nepoznato je kada će se vratiti u svoje stanove evakuirani stanari iz susjedstva. Smješteni su u okolne hotele gdje su sobe prazne jer u Madridu nema turista zbog koronavirusa.

U Madridu i okolici živi 411 hrvatskih državljana, posljednji je podatak španjolskog Državnog ureda za statistiku, a nema informacija da se itko od njih nalazio u blizini.

Brojni stanovi u glavnom gradu Španjolske griju se na plin. Deseci tisuća stanovnika koriste narančaste plinske boce spojene na ugrađenu kutiju uglavnom postavljenu u kuhinji. Preko nje dobivaju toplu vodu.

- Kada se osjeti istjecanje plina potrebno je zatvoriti dotok plina, otvoriti prozore, izaći iz stana na ulicu te nazvati hitne intervencije - rekao je policajac pored uništene zgrade za javnu televiziju TVE.

U Madridu, gdje živi oko 3,5 milijuna stanovnika, posljednjih godina nisu zabilježene nesreće ovakvih razmjera a također niti snažne eksplozije.

Neki stanovnici su, međutim, osjetljivi jer je grad u prošlosti bio izložen bombaškim napadima. Baskijska separatistička skupina ETA je od osnutka 1959. do prekida oružane borbe 2011. postavljala bombe pored svojih ciljeva a godine 2004. je u bombaškom napadu koji se pripisuje islamskim militantima poginula 191 osoba u podzemnoj željeznici u Madridu nakon čega je Španjolska bila povukla vojnike iz Iraka.