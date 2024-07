Identificirani nakon 33 godine: Zlatka i Juru ubili su u 'sačekuši'

Još su tri obitelji nestalih u Domovinskom ratu našle svoje najmilije. Naime, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja u Memorijalnoj bolnici u Vukovaru upriličena je identifikacija posmrtnih ostataka dva hrvatska branitelja, Zlatka Jakoba i Jure Lukača iz Vinkovaca te civila Zdenka Sedmaka iz Vukovara na koju su došli članovi njihovih obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 00:54 [TOP 3 VIJESTI DANA] U Vukovaru identificirali posmrtne ostatke troje nestalih ljudi u Domovinskom ratu | Video: 24sata Video

Branitelji Jakob i Lukač nestali su početkom listopada 1991. godine na području između Bogdanovaca i Marinaca, a njihovi posmrtnih ostaci ekshumirani su 24. travnja ove godine iz masovne grobnice u Bogdanovcima, na lokalitetu Lipica.

U toj su grobnici pronađeni ostaci četiri osobe, ali se za preostalih dvoje identitet još ne zna i, kako ističu u Ministarstvu, intenzivno rade na njihovom otkrivanju. Sedmak je kao civil nestao u ratnom vihoru u Vukovaru početkom studenog 1991. godine, a ekshumiran je još 25. ožujka 1998. iz pojedinačne grobnice u Šarviz doli u Berku, na lokalitetu na kojemu je kasnije otkriveno više pojedinačnih i masovnih grobnica. Sve do sada nije bilo moguće utvrditi Sedmakov identitet jer dosadašnje analize ostataka nisu davale rezultat i poveznicu s obitelji. Ministar Tomo Medved, koji je u Vukovaru i razgovarao s obiteljima prezentirajući im provedenu identifikaciju i rezultate, rekao je kako se sada uspjelo identificirati ostatke nastradalog Sedmaka jer Ministarstvo u međuvremenu nabavilo najsuvremeniju opremu za DNA laboratorij koji je pomogao identifikaciji.

"U tijeku je i revizija svih ekshumiranih neidentificiranih posmrtnih ostataka i prikupljanje dodatnih krvnih uzoraka, što je zahvaljujući suvremenoj opremi i dodatnim uzorcima krvi već rezultiralo identifikacijama dijela žrtava, pa i civila koji je danas dobio ime i prezime. Upravo stoga neprestano pozivamo obitelji koje to do sada nisu učinile i članove koji do sada nisu dali krvni uzorak, da to učine jer je to preduvijet za uspješnu identifikaciju" istaknuo je ministar Medved koji je i zahvalio obiteljima na strpljivosti i dosadašnjoj suradnji. Ministar je naglasio kako je u tijeku i identifikacija nedavno ekshumiranih ostataka najmanje desetak osoba otkrivenih u Petrovačkoj doli o čemu će uskoro obitelji također biti obaviještene i pozvane na identifikaciju. Također je rekao i kako su prije dva dana otkrili posmrtne ostatke još jedne osobe na području mjesnog groblja u Marincima koje također treba identificirati.

Kako na Petrovačkoj doli, tako i na području Marinaca, potraga za nestalima i dalje traje, a područje potrage se proširuje.

"Iako je ovo mali broj identificiranih žrtava, za nas je jako velik jer će tri obitelji napokon naći svoj smiraj" rekla je Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

Jakob i Lukač su bili pripadnici 109. vukovarske brigade HV iz Vinkovaca

Na identifikaciju su pozvane obitelji nestalih no, nakon razgovora s ministrom nisu željeli davati nikakve izjave za medije.

Jakob i Lukač su bili pripadnici 109. vukovarske brigade HV iz Vinkovaca. Njihovi ratni položaji bili su na području Bogdanovaca i Marinaca. U vrijeme pada ta dva sela u neprijateljske ruke oni su se automobilom, sa još dvije osobe, uputili u proboj i upali u neprijateljsku 'sačekušu' na cesti kojom su se kretali.

Prema analizama i pregledu ostataka utvrđeno je da su ova dva branitelja zadobila višestruke prostrijelne ozlijede iz vatrenog oružja. Neki od njih četvorice u vozilu ubijeni su u automobilu, a neki izvan njega, dok su pokušali pobjeći iz auta zasutog metcima.

Na istoj lokaciji gdje su pronađeni Jakob i Lukač, ranije je ekshumirana jedna osoba koja je pronađena u blizini, 20-30 metara dalje uz cestu, a sada je pronađeno i njihovo vozilo koje je raznešeno granatom. Zanimljivo je da su njihovi ostaci pronađeni upravo na mjestu gdje su i ubijeni, uz cestu, na oranici koja se godinama obrađuje i to na svega 80-tak centimetara dubine. Iako su bili zakopani vrlo plitko, do sada nisu otkriveni.

"Upravo na tom mjestu su tijekom jakog napada na Bogdanovce, 1. listopada, neprijatelji uništili automobil u kojemu je bilo nekoliko osoba. Svi branitelji u selu to znaju, ali nismo znali tko su bile te osobe. Mislili smo da su civili koji su bili prisiljeni bježati iz sela" kazao je nakon otkrića grobnice načelnik općine Bogdanovci Marko Barun.

U vrijeme kada su ubijeni, odnosno nestali, Zlatko Jakob imao je 41 godinu, a Jure Lukač 36. Također identificirani civil Zdenko Sedmak, koji je nastradao u Vukovaru, imao je 37 godina.

"Sve su to pripadnici iste postrojbe koji su bili na tom položaju i iako imamo pokazatelje tko su oni, dok ne budemo sto posto sigurni u njihovu identifikaciju, to obiteljima ne objavljujemo. Vjerujem da će se ta identifikacija dogoditi veoma brzo" dodao je ministar Medved ističući kako Hrvatska sada traga za 1794 osobe.