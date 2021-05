Na Zavodu sudske medicine u osječkom Kliničkom bolničkom centru u petak je potvrđen identitet pet ekshumiranih tijela otkrivenih tijekom protekle dvije.

Tijela su otkrivena na različitim lokacijama u Slavonskom Brodu, Vinkovcima i Negoslavcima. Uz članove obitelji žrtava, na identifikaciji su bili premijer Andrej Plenković, ministar branitelja Tomo Medved, te predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.

Preliminarni identitet pet osoba, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u pojedinačnim grobnicama ekshumiranim tijekom 2019., 2020. i 2021. godine, utvrđen je metodom analize DNA, a svih pet obitelji koje su se odazvale identifikaciji prihvatile su nalaze. Među identificiranim osobama je i hrvatski branitelj Tomislav Balić, pripadnika 204. brigade HV-a.

- Imamo 1864 nestale osobe u Hrvatskoj, od toga su 1463 su još uvijek nestale, dok za 401 osobu iz evidencije znamo da su pouzdano smrtno stradale u ratu ali ne znamo njihovu daljnju sudbinu. Donošenjem Zakona o nestalim osobama u Domovinskom ratu objedinili smo rad svih nadležnih službi te uspostavili obradu i razmjenu podataka što je konačno dovelo do ove identifikacije - rekao je ministar Medved.

On je, s premijerom Plenkovićem, bio s obitelji nastradalog Tomislava Balića u trenutku dok su identificirali njegove ostatke. Balić je nastradao kada je imao 28 godina, u pokušaju proboja iz okupiranog Vukovara u slobodne Vinkovce. Bio je tada oženjen i imao malenu kćerkicu koja je danas s majkom, teško bolesnom od dijabetesa, došla u osječku bolnicu na prepoznavanje očevih ostataka.

- Suradnja sa Srbijom u potpunosti izostaje. Nikakva je. Iako je naše ministarstvo uputilo na desetke konkretnih zahtjeva za konkretnim protokolima - dodao je Medved.

Što se tiče sumnji da je među pronađenim ostacima i tijelo nastradalog pripadnika JNA Medved je rekao kako će se prvo utvrdili da li se doista radi o osobi za koju se sumnja, a potom će donijeti odluku što će biti s njegovim ostacima.

- Obitelj Tomislava Balića je gotovo 30 godina prolazila kalvariju traženja istine u, kao i većina drugih obitelji. Na žalost neki nisu dočekali, a neki ni neće dočekati to isto. Hrvatska se obvezala tražiti i pokopati sve one koje može pronaći. Kada više ne bude ni jednog srodnika nestale osobe to će bar biti neka utjeha svima - kazala je Ljiljana Alvir.

Premijer Plenković je izjavio da hrvatska Vlada neće odustati dok se ne pronađu svi nestali.

- Naša je trajna zadaća da utvrdimo precizno podatke o svima kako bi njihove obitelji napokon saznale istinu o svojim najmilijima te dostojno sahranile posmrtne ostatke - rekao je.