Idete na groblje? Zagreb od subote uvodi poseban režim prometa uoči Svih svetih

Uoči blagdana Svih svetih, Grad Zagreb uvodi posebnu organizaciju prometa i javnog prijevoza, uz besplatan prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama prema većim gradskim grobljima na blagdan Svih svetih, 1. studenoga. Privremena regulacija prometa trajat će od 24. listopada do 2. studenoga 2026. godine, s ciljem da se omogući siguran, protočan i dostupan dolazak građana na mjesta sjećanja svojih najmilijih. U tom će razdoblju vrijediti dva prometna režima.

Prvi režim primjenjivat će se od 24. do 31. listopada te 2. studenoga, uz manja ograničenja i pojačani javni prijevoz prema gradskim grobljima.

Drugi režim bit će na snazi na blagdan Svih svetih, u nedjelju 1. studenoga, na grobljima Mirogoj i Miroševec, dok će se na Markovu polju primjenjivati i u subotu 31. listopada. Promet u zonama groblja tada će biti znatno ograničen, a pristup osobnim vozilima onemogućen. U zoni groblja moći će prometovati samo vozila ZET-a, taxi vozila i vozila s posebnom dozvolom, dok će pristup Miroševcu na taj dan biti dopušten isključivo vozilima ZET-a.

Građanima se posebno preporučuje da na groblja putuju javnim gradskim prijevozom, jer će pristup osobnim vozilima biti ograničen. Privremene prometne regulacije obuhvaćaju i izmjene u jednosmjernim ulicama te nova privremena taksi stajališta u zonama oko groblja. Stoga se mole svi sudionici u prometu da poštuju prometnu signalizaciju i upute službenih osoba na terenu. Precizne informacije oko regulacija i karte regulacije prometa za oba režima su dostupne na: https://storymaps.arcgis.com/stories/e390ae24f76a4c9394ef070bec665d27

ZET od subote, 24. listopada, započinje s pojačanim praćenjem prometne situacije na linijama koje prolaze uz veća gradska groblja te će prema potrebi uključivati dodatne prijevozne kapacitete. U nedjelju, 1. studenoga, na snazi će biti posebna organizacija javnog prijevoza. Tramvajske i autobusne linije prilagodit će se očekivanim potrebama putnika, a bit će uspostavljene i izvanredne autobusne linije prema gradskim grobljima. Detaljne informacije o organizaciji javnog prijevoza uoči blagdana Svih svetih, na sam blagdan i na Dušni dan dostupne su na mrežnoj stranici Zagrebačkog električnog tramvaja.

Sva će gradska groblja 31. listopada te 1. i 2. studenoga biti otvorena od 6:00 do 24:00 sata. Za teže pokretne osobe te osobe s invaliditetom, osiguran je besplatan prijevoz električnim vozilima i minibusom na većim gradskim grobljima (Gaj urni, Mirogoj, Miroševac, Markovo polje). Više informacija može se pronaći na stranicama podružnice ZGH Gradska groblja.