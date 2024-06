IDF objavio snimku spašavanja Noe (25) iz zarobljeništva, njen otac: 'Tisuću puta hvala svima!'

Četvero talaca spašeni su u subotu iz Hamasova zarobljeništva u kojemu su proveli dugih 245 dana. Izraelska vojska u složenoj tajnoj operaciji, zajedno s obavještajnom agencijom i izraelskom policijom u središnjoj Gazi, oslobodili su Nou Argamani (25), Almoga Meira Jana (21), Andreyja Kozlova (27) i Shlomija Ziva (40) koji su oteti s glazbenog festivala Nova 7. listopada prošle godine. Izraelska vojska ustupila nam je snimku iz unutrašnjosti helikoptera u trenutku kada su spasili Nou iz zarobljeništva. Snimku njezina susreta s ocem, na kojoj se smiješi i grli ga, emitirali su ubrzo nakon vijesti o operaciji spašavanja u subotu.

- Nakon 8 mjeseci razdvojenosti od Noe, Noa se vratila i stoga želim reći – Blagoslovljen si, Gospodine Bože naš, Kralju svemira, koji si nam dao život, održao nas i omogućio nam da dođemo do ove prilike. Želim zahvaliti svakome od vas, predsjednici, premijeru, svima, ne zaboravimo da još uvijek imamo 120 talaca. Moramo uložiti sve napore, na svaki mogući način, da ih dovedemo ovdje u Izrael, njihovim obiteljima. Još jednom, puno vam hvala, tisuće hvala, svima koji su imali prste u ovoj stvari. Hvala vam puno - rekao je Noin otac, Yaakov Argamani nakon emotivne snimke oca i kćeri koji su se nakon dugih 245 dana sreli u bolnici Tel HaShomer.

- Noa je dobro, hvala Bogu, izgleda divno, izgleda odlično, a usput, danas mi je rođendan. Pogledajte kakav sam poklon dobio za rođendan - rekao je Argamani pa ponovno zahvalio svima na trudu da dođe do svoje kćeri.

Potresna videosnimka Noine otmice 7. listopada prošle godine obišla je svijet. Na njoj 25-godišnjakinja, koju Hamasovci odvoze na stražnjoj strani motocikla, viče: "Nemojte me ubiti!". Izraelska državljanka rođene u Kini oteta je s festivala s dečkom Avinatanom Orom. On je i dalje u Hamasovu zatočeništvu.

Noa Argamani, an Israeli hostage who was kidnapped in the deadly October 7 attack by Hamas | Foto: Courtesy of Bring Them Home Now/

Noa je rođena 12. listopada 1997. i u zatočeništvu je navršila 26 godina. Roditeljima Liori i Yaakovu ona je jedino dijete. Trebala je započeti prvu godinu studija na Sveučilištu Ben Gurion, smjer inženjerstvo informacijskih sustava. Osim toga, brinula se za majku Lioru, koja ima četvrti stadij raka mozga. Majka je početkom godine preko videa molila da oslobode Nou, izražavajući očajničku želju da posljednji put vidi kćer.

U prosincu 2023. poslala je pismo predsjedniku Bidenu tražeći i pomoć SAD-a. - Bolujem od 4. stadija raka mozga. Sve što mi prolazi kroz glavu prije nego što se zauvijek rastanem sa svojom obitelji je prilika da zadnji put zagrlim svoju kćer, svoje jedino dijete - napisala je tad Liora. Sad će napokon moći ponovno vidjeti i zagrliti kćer.

storyeditor/2024-06-08/PXL_REU_080624_115843325.jpg

Taoce su spasili s dvije različite lokacije, a iako su u dobrom zdravstvenom stanju, prebacili su ih u Medicinski centar Sheba u Tel HaShomeru na dodatne pretrage. Njihove obitelji odmah su pohitale u bolnicu kako bi ih ponovno izgrlili i izljubili.