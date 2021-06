Dosadašnji predsjednik IDS-a Boris Miletić ostaje predsjednik stranke do kraja mandata, a nakon toga se više neće kandidirati, potvrdio je Miletić na tematskoj sjednici Predsjedništva IDS-a koja je održana u utorak i na kojoj se raspravljalo o rezultatima završenih lokalnih izbora.

Rezultati izbora ispod su očekivanja i mogućnosti IDS-a, no IDS je i dalje najjača stranka u Istri, dvostruko jača od drugih opcija. IDS je u svojoj dugogodišnjoj povijesti više puta pokazao da zna slušati, mijenjati se i rasti. To će napraviti i ovoga puta, istaknuto je na sjednici Predsjedništva na kojoj su članovi Predsjedništva dali punu potporu predsjedniku IDS-a Borisu Miletiću da mandat odradi do kraja.

Isto tako, članovi predsjedništva u sljedećih nekoliko mjeseci zajednički će definirati pravce daljnjeg razvoja stranke.

U svim podružnicama IDS-a održat će se skupštine, koja po Statutu IDS-a slijedi nakon svakih lokalnih izbora, te će se svi članovi moći izjasniti o povjerenju predsjedništvu podružnice. Temeljem stranačkog Statuta, provest će se i redovni unutarstranački izbori za mandatno razdoblje 2021. - 2025., čiji je rok za dovršetak 15.rujna.

Predsjednik IDS-a Boris Miletić istaknuo je da time završava njegov drugi mandat na čelu IDS-a i da se više neće kandidirati za predsjednika stranke.

"Kao svaki odgovoran lider, preuzimam odgovornost za rezultate izbora. Nismo ostvarili rezultat kakav smo očekivali. IDS ima odgovornost i obavezu koja je veća od političke, a to je odgovornost prema Istri. Moja odluka u tom kontekstu je jedina ispravna. Kao župan bit ću potpuno posvećen razvoju Istre, jačanju našeg regionalnog statusa i provođenju novih politika", poručio je Miletić.